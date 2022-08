Inaceptable. Había que ver en la televisión a la expresidenta del Parlament, Laura Borrás, suspendida en sus funciones, por hallarse procesada en una causa judicial por corrupción. Ocurrió en el homenaje a los fallecidos en el atentado de las Ramblas, cuando comenzó a saludar, llena de sonrisas, a los manifestantes que interrumpieron el minuto de silencio con gritos sobre absurdas conspiraciones en la autoría del atentado. Daba vergüenza, oiga. Todos los familiares de las víctimas, partidos y representantes institucionales manifestaron su repulsa. Como es natural.

Aprovechado. Y, hablando de gente con la cara dura, Qué me dicen del influencer que se molestó porque le cobraron la comida en un restaurante. La de veces que yo he dicho o escrito aquí que en este o en aquel sitio se comía muy bien. Y siempre he tenido que pagar lo que me he comido. Claro, al no ser yo un influencer…

Harta. En la terraza de un club cuatro hombres jóvenes están charlando y tomando unas cervezas. Una mujer aparece en la escena. Lleva un niño que llora y se retuerce en un cochecito. «Aquí está. Ahora te toca a ti, que me tiene loca toda la mañana», y deja al niño y se va.

Error. No hace mucho a una chica le mordió una serpiente africana en un parque de Madrid. Por lo visto, su dueño había decidido ‘devolverla a la naturaleza’.

Éxodo. Aunque se produce muy poco a poco, ya puede notarse en los pueblos de veraneo que hay familias que comienza a volver a sus domicilios habituales porque se les acaban las vacaciones. Siempre ocurre a partir del 15 de agosto, y este fin de semana habrá más deserciones. En septiembre ya quedará muy poca gente, y, sin embargo, todo el mundo sabe que ese es el gran momento del Mar Menor, con sus noches frescas y sus cielos azules. Pero los colegios, los institutos y los jefes en el trabajo los están esperando. Bueno, hasta que te jubilas, y entonces sí te puedes quedar en septiembre en la playa, pero normalmente no lo haces porque tienes una cita médica, porque te duelen las rodillas por el reuma o porque te encuentras muy solo. Así es la vida.

Cine y series. He visto una película que está bastante bien, Puñales por la espalda. Es curiosa por varias razones, sobre todo porque aparecen muchos actores conocidos. Y el tema es el clásico de Agatha Christie y autores similares. Hay otra cosa que llama mucho la atención y es que el actor Daniel Craig, el 007 último, que generalmente defiende bien sus papeles en el cine, aquí está de pena, el pobre. Pero entretiene. De series, he comenzado a ver Extras, y parece buena.

Preguntas difíciles. Un hombre le está diciendo a otro, ambos sentados en sillas, en la playa: «¿Es que no van a ser capaces de ponerse de acuerdo para renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva tres años caducado? Y luego no quieren que pensemos que la Justicia está politizada y que no trata por igual a todos los ciudadanos. Si todos los jueces y juezas fueran igual de imparciales a la hora de dictar sus sentencias, ¿qué problema tendrían los políticos para nombrar a los nuevos?» El otro le contesta: «Déjame, Paco. No me pongas de mala leche, que estoy de vacaciones». Y se levanta, y se mete en el agua.

Temas. Indudablemente, los temas de este verano han sido el calor y los incendios. Hay quien dice que el año pasado también hizo mucho calor, pero que ya no nos acordamos. En cualquier caso, lo de este verano ha sido de traca.

Mala cabeza. Esta semana es mi cumpleaños. A ver si así me entero de los que tengo. Es que he perdido la cuenta.

Animales

Hoy sábado (ayer para ustedes) se celebra el día de los animales domésticos sin techo. Se trata de todos los perros y gatos, pájaros y tortugas, serpientes, etcétera, que alguien tuvo y que luego abandonó. Muchos de ellos encontraron la muerte al poco de dejarlos, pero otros se han adaptado y han sido capaces de sobrevivir o incluso de multiplicarse, como las cotorras, por ejemplo. Estos animales extraños en nuestro país, si consiguen aclimatarse, de inmediato expulsan de sus territorios a los autóctonos que acaban desapareciendo. En Los Urrutias y en Murcia ciudad, cada día puede verse esa lucha entre las cotorras y los gorriones, que, por supuesto, acaban siempre ganado las cotorras porque son más grandes y más agresivas.