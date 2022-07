Conceptos como ‘despoblación’ o ‘España vaciada’ se han popularizado en los últimos años en los medios de comunicación de todo el país. Siendo conscientes del poder con el que cuentan estos para visibilizar problemáticas, el grupo Prensa Ibérica, editor del diario La Opinión de Murcia, ha puesto en marcha unos galardones que reivindican la riqueza y la necesidad del entorno y las poblaciones rurales. Es así como los Premios Pueblo del Año llegan por primera vez a la Región de Murcia.

«Es la cercanía la que nos une a cada localidad gracias a nuestros 25 medios entre diarios regionales o provinciales y crónicas locales», destacó Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica al comienzo de la gala en el Restaurante del Real Casino de Murcia el pasado miércoles 27 de julio. Guillot destacó la importante labor de medios como La Opinión en la visibilización de los problemas de localidades pequeñas, el déficit de infraestructuras en los pueblos, la despoblación y el reto de «acercar a los pueblos con las ciudades». Un reto en el que los Premios Pueblo del Año constituyen otro aporte más con el que «Prensa Ibérica contribuye a la cohesión de una España plural», destacó el responsable de Prensa Ibérica. El director de La Opinión de Murcia, José Alberto Pardo, señaló que «la riqueza de un país es la riqueza de sus pueblos», y agradeció la gran aceptación de la primera edición de estos galardones, que han contado con 25 candidaturas y más de 30.000 votos.

Una fiesta de reivindicación de lo rural a la que acudieron los máximos representantes de las localidades finalistas en cada categoría. Calasparra, Cehegín y Lobosillo compitieron por el reconocimiento a Pueblo Agrícola del Año; por su parte, Alcantarilla, Archena y Lorquí se disputaron el galardón a Pueblo Tecnológico del Año y, finalmente, el título por el Pueblo Cultural del Año se decidió entre las candidaturas de Aledo, Archena y Jumilla. Además, Mazarrón recibió el reconocimiento especial al Pueblo Marítimo del Año.

Al evento acudió el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, quien destacó que «la mejor tierra del mundo tiene que tener los mejores pueblos del mundo». «Si los políticos no somos capaces de conocer y dar a conocer nuestra Región, no podremos crear una identidad propia, un espíritu regional», añadió. También acudió al evento el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que no solo ejercía de anfitrión de la gala sino también como parte competidora, al clasificarse la pedanía murciana de Lobosillo para la final en la categoría de Pueblo Agrícola del Año. «Estos premios ponen en evidencia que hay una parte valiosa de España que se puede quedar vacía si no la cuidamos», advirtió Serrano.

La gala supuso un reconocimiento a todas las poblaciones finalistas y se dieron a conocer proyectos, paisajes, iniciativas y atractivos locales de muy distinto ámbito. Unos premios que llegan a la Región de Murcia con una intención muy clara, según manifestó el director de La Opinión: «Hay una vocación decidida a que estos premios perduren con el paso del tiempo en nuestra Región».

Así fue la gala en directo