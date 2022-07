Compañeros de Onda Regional, periodistas de otros medios, políticos, sindicalistas, artistas...nadie ha querido perderse la emisión de 'La Gramola' esta tarde en el Museo Ramón Gaya. La ocasión lo merecía: de 15 a 17 horas, el periodista murciano Miguel Massotti se despedía de las ondas después de 45 años en los medios de comunicación.

"Viví la máquina de escribir en las redacciones, luego llegaron los ordenadores y los teletipos. Me ha arrollado todo lo de las redes sociales y creo que se ha perdido mucho el norte en la profesión. No podemos darle pábulo a las redes sociales cuando somos nosotros los medios de comunicación. Hay que dar un titular con las fuentes contrastadas", declaraba ayer el veterano periodista a esta redacción. Sobre su labor en Onda Regional, decía: "Nuestra región no tiene mucha conciencia autonómica y creo que hemos hecho una gran labor regionalista, y no es que pidamos independencia para la Región de Murcia. Creo que la gente sabe que tenemos una autonomía que nos debe servir para gobernarnos mejor y más cerca, y que la radio ha servido un poco para unir, para mostrar todo eso y decir que somos de la misma entidad desde Yecla hasta Cartagena".