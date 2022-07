Miguel Massotti: "Las redes me han arrollado y hemos perdido el norte"

Ha dedicado tanta vida a los micrófonos que Miguel Massotti ha perdido la cuenta de los años que lleva haciendo radio. «Unos 45», calcula. El locutor de ORM se retira de los estudios, pero cree que no lo notará hasta que en septiembre vuelva la ‘vida normal’ tras el verano. Ahora se lo plantea como unas vacaciones. La última emisión de La Gramola con él al frente será este jueves, desde el Museo Ramón Gaya.

Dicen que los periodistas nunca se jubilan.

Ni los periodistas ni los toreros. Los ministros y los futbolistas son siempre exministros y exfutbolistas. Siempre llevo un bolígrafo encima, soy de la vieja escuela, de la máquina de escribir, igual que ahora siempre se lleva un teléfono. No sé qué va a pasar con mi vida. Parece que nací ya en este oficio. Cuando llegue septiembre y ya no tenga que madrugar lo notaré. He hecho el periodismo de toda la vida y he jugado también a poner música, a acompañar a la gente. Ha sido muy bonito, ha durado toda la vida, pero me han enseñado en casa que había que dar pasos y dejarse dar relevo. Disfrutaré de lo que la salud todavía me permite.

Ahora que va a ver los toros desde la barrera, ¿cómo intuye el futuro de la profesión?

Casi me arrolla. Viví la máquina de escribir en las redacciones, luego llegaron los ordenadores y los teletipos. Me ha arrollado todo lo de las redes sociales y creo que se ha perdido mucho el norte en la profesión. No podemos darle pábulo a las redes sociales cuando somos nosotros los medios de comunicación. Hay que dar un titular con las fuentes contrastadas. Ahora todo el mundo tiene la posibilidad de expresarse libremente, que está muy bien, pero de ahí a que se le dé crédito a todo… me parece que la gente tiene incontinencia por dar una primicia o una noticia. La prensa se está metiendo en un sitio muy difícil, pero bueno, siempre hemos estado en crisis. No le recomiendo a un sobrino o a un hijo mío que sea periodista.

Eso es muy típico de los periodistas, ¿no? No querer que sus hijos sigan sus pasos.

Claro, es que sabemos lo que se pasa. El otro día, reflexionando un poco decía ‘bueno, he llegado al final y he tenido la suerte de vivir dignamente, poder sacar mi casa adelante, trabajar en unas condiciones dignas. Lo mío es un hito, porque no hay tanta gente en nuestra profesión que haya podido estar 45 años trabajando y llevando un sueldo suficiente a casa, no para comprar jamón de jabugo, pero mortadela nunca ha faltado.

Respecto a lo que decía de las redes, hace unos años lo veíamos como periodismo ciudadano. ¿Se empezó a perder la cabeza entonces?

Sí, y también me indigné cuando hacían esto del hombre que iba a la rueda de prensa con la radio, pero mientras tanto con una cámara hacía vídeo y fotos, y eso no puede ser. No tenemos que hacer de hombre orquesta, porque eso lo hacía el deshollinador. Cada uno tiene que tener su misión, hacerla bien, trabajar mucho y no dejarse llevar por la comodidad. El ser humano por naturaleza tiende a acomodarse y entonces tienes un programa en la radio y buscas lo que te provoca menos calentamiento de cabeza. No, hay que hacer lo que le interese al oyente. La gente evoluciona mucho, por eso es interesante. Me costó mucho adaptarme a las nuevas tecnologías. Al final he conseguido funcionar haciendo lo que puedo.

¿Qué le ha dado la radio local que no le haya podido dar un medio nacional?

Nuestra región no tiene mucha conciencia autonómica y creo que hemos hecho una gran labor regionalista, y no es que pidamos independencia para la Región de Murcia. Creo que la gente sabe que tenemos una autonomía que nos debe servir para gobernarnos mejor y más cerca, y que la radio ha servido un poco para unir, para mostrar todo eso y decir que somos de la misma entidad desde Yecla hasta Cartagena.

Ha hecho radio musical. De reguetón ni le hablo, ¿no?

Madre mía, de reguetón, eso sí que no. He

trabajado en los últimos tiempos con canciones antiguas. La gente joven está haciendo cosas de mucha calidad, pero yo me he quedado muy anticuado en esto de la música. Antes promocionaban las casas de discos, y los cantantes giraban por las emisoras, estaban las listas de éxitos, pero todo eso ha cambiado. Hay gente de mucha calidad haciendo música que se tiene que promocionar a sí misma en las redes sociales y difundirlo.

Dice que es de máquina de escribir. Ahora que se retira, ¿llegará el siguiente libro?

Escribí Estatuario, la biografía del torero Miguel Cascales. Posiblemente me ponga a hacer alguna otra cosa. También tengo la idea de algún voluntariado. Me gustaría participar en alguna labor solidaria. Los jubilados se aburren sin llegar a ninguna conclusión. Creo que un jubilado debe hacer cosas buenas por los demás altruistamente, que hay mucha gente que lo necesita.