Repunte de bajas y de solicitudes del certificado covid en la Región al empezar el verano

Con el mes de julio recién empezado, el coronavirus se está convirtiendo en el indeseado protagonista de este verano. Es raro encontrar estos días una empresa o centro de trabajo en el que no haya algún trabajador de baja por culpa del SARS-CoV-2, que, como recuerdan los sanitarios, sigue existiendo. A la vez, los centros de salud reciben a diario a personas que no se aclaran a la hora de bajarse por Internet su certificado covid, y que solicitan que se lo impriman, porque hay destinos que aún lo están exigiendo para entrar al país.

El coronavirus, en especial la tramitación de las bajas laborales a causa de la enfermedad, ocupa cada vez más tiempo en las consultas de los médicos de Familia de la Región, indica Jesús Abenza, médico especialista en Atención Familiar y Comunitaria y vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc).

«Ya experimentamos un aumento de las consultas derivadas de la covid», detalla, aunque deja claro que los centros de salud de la Región no están sufriendo «una repercusión como en comunidades vecinas». Se refiere, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, donde los expertos temen que la situación se complique hasta el punto de superar los mil casos de tasa de incidencia.

En la Región, «nos llegan consultas de quienes han dado positivo» haciéndose un test de antígenos por su cuenta, que quieren que el médico les diga qué tienen que hacer. En este sentido han aumentado las peticiones de bajas laborales, en contagiados que presentan síntomas. Cabe recordar que las personas asintomáticas pueden seguir trabajando y haciendo su vida sin restricciones.

No obstante, en la comunidad murciana «no hay una situación agobiante», a lo cual ayudan las «tasas de vacunación altísimas» de la Región, puntualiza Abenza, al tiempo que añade que al aumento de consultas se une que hay facultativos ya disfrutando de sus vacaciones. Dado que los médicos que están trabajando asumen a los pacientes de los que libran, «sí hay un impacto en la carga asistencial del día a día».

Con el arranque del periodo vacacional por excelencia, a los mostradores de los centros de salud cada vez acude más gente «para pedir que se le imprima el certificado covid», el cual todavía piden algunos países para entrar. También con la idea de viajar y no tener problemas en los aeropuertos, hay un repunte en la solicitud de la tercera dosis de la vacuna. «La gente está preguntando en los centros de salud y yendo a vacunarse al Salitre», comenta al respecto Abenza.

«Estos días no doy bajas por otra cosa que no sea el coronavirus», dice un médico de Familia. Muchas de estas bajas se tramitan por teléfono para poder aligerar las consultas ante la elevada demanda. «Tienes que creer en la buena voluntad del paciente que te llama, al que ya conoces porque es de tu cupo, y te explica que ha dado positivo en la prueba y que no se encuentra bien para ir a trabajar», añade este profesional.

En esta nueva ola de la pandemia predominan las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5, que se caracterizan por afectar a las vías respiratorias altas. Fiebre, malestar general y un intenso dolor de garganta son los síntomas principales que está dejando ahora el covid. Estas variantes, además, escapan a la inmunidad que deja la enfermedad, por lo que se está dando un elevado número de reinfecciones.

«Las recomendaciones en este momento no son suficientes. Estamos en una época de alta movilidad e interacción», opina, por su parte, el jefe de Enfermedades Infecciosas del Reina Sofía, Enrique Bernal, que tiene claro que «es prioritario uso de mascarillas en interior, el aislamiento de positivos y la vacunación». Y es que «solo el 53% de las personas tiene la dosis de refuerzo y la inmunidad va cayendo», asevera.