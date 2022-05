Los murcianos pierden más de 22.000 puntos del carné en el año de la covid

La pandemia de coronavirus y las restricciones a la movilidad derivadas de esa circunstancia en la primera ola han tenido un efecto limitado sobre las multas de tráfico, cuyo número se ha mantenido alto a pesar del contexto sanitario y social. Aunque las imágenes de carreteras completamente vacías siguen en la retina de los murcianos, lo cierto es que hubo quien sí cogió el coche. Y se olvidó de que las normas al volante continuaban vigentes.

Según los datos de 2020 que acaba de hacer públicos Tráfico, las sanciones impuestas en los 45 municipios de la Región de Murcia acarrearon la pérdida de un total de 22.325 puntos del carné de conducir. La cifra se duplica en la vecina provincia de Alicante, donde los conductores perdieron, en el mismo periodo de tiempo, más de 49.000 puntos de sus permisos.

Volviendo a la comunidad de Murcia, se perdieron por diferentes razones: por ejemplo, del total de 22.325, 909 puntos se perdieron por exceso de velocidad.

Que las distracciones son la causa más recurrente en los accidentes de tráfico es algo que no cambia, aunque sí cambia qué distracciones están sobre la mesa. Desde hace unos años, el foco se coloca sobre la tecnología.

Por ir mirando el móvil al volante, fueron sancionadas 377 personas, que se quedaron, en su conjunto, sin 1.332 puntos. Cabe recordar que estos datos se recopilaron antes de que fuese aprobada, en 2021, la nueva Ley de Tráfico, en la cual usar el móvil en el coche ya contempla un castigo más duro en el carné por puntos.

La citada norma indica que, por uso indebido del teléfono móvil, se pierden seis puntos. Cuando se elaboraron los datos de 2020, suponía la resta de tres puntos. Además, la detracción de estos puntos se aplica por el mero hecho de conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. Tráfico impuso solo en la comunidad murciana más de 3.000 multas por usar el móvil en el primer mes de la nueva ley.

Por circular sin casco (en el caso de los motoristas) fueron perdidos un total de 1.017 puntos, mientras que, por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, fueron 66 puntos.

Las nuevas normas de la DGT para no ir quedándose en blanco

La Dirección General de Tráfico (DGT) adapta «a los tiempos la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, una nueva reforma que mejorará la eficacia del sistema y la convivencia entre todos». De esta forma, añaden penalizaciones a los conductores de turismos con respecto al uso del móvil, modifican los adelantamientos y refuerzan el uso del cinturón de seguridad

Saldo de puntos

Independientemente de las infracciones realizadas, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de dos años si no se cometen infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Ya no es necesario llevar el permiso de conducir físico, ya que se puede acreditar a través de la App ‘miDGT’. Al presentarte a una prueba para la obtención o recuperación del permiso u otro trámite administrativo para conducir, no se pueden utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente. En el caso de hacerlo, habrá una penalización de seis meses para llevar a cabo el trámite.Ladillo

Normas, señales y autoridad

Es obligatorio respetar las restricciones de circulación que responden a los protocolos activos ante episodios de contaminación y de Zonas de Baja Emisión (ZBE). Está prohibido parar o estacionar el vehículo en el carril bici o en vías ciclistas.

Vigilancia y control

Llevar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos está prohibido, estén o no conectados. Tenerlos en el coche supondrá perder 3 puntos.

Patinetes eléctricos

Está prohibido circular por autopistas y autovías. Siendo menor de edad, la tasa de alcohol permitida es 0,0.Ladillo

Ciclomotores

Se permite el uso de dispositivos inalámbricos certificados u homologados en el casco de protección para fines de comunicación o navegación. No hacer uso del casco o llevarlo de forma incorrecta supondrá perder 4 puntos.Ladillo

Seguridad y conducción

En las carreteras convencionales, los conductores de turismos y motocicletas ya no podrán superar en 20 km/h la velocidad máxima para adelantar. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y demás elementos de protección supondrá perder 4 puntos del carnet. Si conduces con un dispositivo móvil en la mano, perderás 6 puntos. Tirar objetos que puedan producir incendios o accidentes a la vía o sus inmediaciones, supone la pérdida de 6 puntos.