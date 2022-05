La conexión de la Región con Almería se retrasará al menos hasta 2027

El movimiento #QuieroCorredor ha desplegado una pancarta gigante en la fachada del estadio de fútbol Enrique Roca de Nueva Condomina para denunciar «el tardeo» del Corredor Mediterráneo, que impedirá disponer de la conexión entre Murcia y Almería al menos hasta 2027, uno año después de lo previsto. «Para tardeo el del Corredor Mediterráneo. ¡La Región de Murcia no puede esperar más!, es el irónico lema que puede leerse en la fachada del campo de fútbol, en un juego de palabras con el término utilizado en Murcia para denominar a las copas vespertinas que alargan la sobremesa hasta la noche.

Con esa iniciativa la plataforma integrada por las patronales de las comunidades autónomas por las que discurre el Corredor Mediterráneo quiere alertar de que el actual ritmo de las obras no permitirá cumplir los plazos previstos, que contemplan la terminación del Eje ferroviario entre Murcia y Almería en 2026, después de múltiples retrasos.

Mientras tanto, estará cortada la línea de Cercanías con Lorca y Águilas, que quedó fuera de servicio el 1 de octubre.

Según ha explicado Diego Lorente, director general de AVE, la organización empresarial promotora de la plataforma #Quiero Corredor, el eje ferroviario no llegará a Almería al menos hasta 2027, mientras que su prolongación hasta Algeciras deberá esperar a 2030. Reconoció también que el tramo urbano del Corredor Mediterráneo a su paso por Lorca resulta especialmente complicado, debido a los obstáculos que deberá salvar el nuevo trazado.

A finales de este año o principios de 2023 está previsto que llegue a la Región la línea de Alta Velocidad procedente de Madrid a través de Monforte del Cid (Alicante). Adif ha iniciado ya las pruebas en el tramo de Beniel a Murcia, que tardarán meses, aunque se prevé que concluyan antes de que acabe 2022.

El tramo de Monforte a Murcia que se completará en los próximos meses forma parte del Corredor Mediterráneo, pero según apuntó Diego Lorente, en la conexión de la Región con la frontera francesa hay todavía cuellos de botella. Lorente se refirió en concreto al nudo de La Encina, cuya ejecución retrasará al menos hasta 2025 la llegada a Murcia del eje ferroviario que debe conectar Algeciras con Escandinavia y con el este de Europa.

También está pendiente la prolongación del Corredor Mediterráneo hasta Cartagena. El director general de la plataforma #QuieroCorredor anunció la celebración de una próxima convocatoria reivindicativa en esta ciudad para denunciar el retraso del ramal que enlazará con el puerto.

Diego Lorente apuntó que los anteriores ministros de Fomento, el popular Íñigo de la Serna y el socialista José Luis Ábalos, ordenaron y dieron un gran impulso a las obras del Corredor Mediterráneo, pero se lamentó que no percibe ya el mismo impulso en este momento desde el Ministerio.

«Estamos preocupados por el ritmo de las obras. Se nos dijo que en 2024 estaría conectada la Región de Murcia con la frontera francesa y en 2026, Almería, pero al ritmo al que van no se cumplirán los plazos», dijo el director de la plataforma.

La demora del nuevo trazado alargará la recuperación de la línea de Cercanías de Lorca y Águilas

Según sus cálculos, la conexión ferroviaria de la Región con Francia no estará acabada al menos hasta mediados de 2025.

A su juicio, la ejecución de los proyectos que están en marcha puede estar retrasándose de forma deliberada, aunque precisó que la situación real de las obras en marcha se conocerá el próximo mes de julio, cuando la plataforma haga público el último informe sobre el estado de cada uno de los tramos incluidos en el trazado desde Algeciras a la frontera francesa.

A la convocatoria han asistido representantes de la patronal regional, encabezados por su presidente, José María Albarracín, de la COEC, de la Cámara de Comercio de Murcia, de empresas que integran la plataforma, de la Autoridad Portuaria de Cartagena y del Ejecutivo regional, además del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

El presidente murciano exigió al Gobierno central la llegada del Corredor Mediterráneo a la Región «lo antes posible» y, «en concreto, a Cartagena». «Si no llega a la Región y a Cartagena, no será Mediterráneo», dijo el jefe del Ejecutivo regional. López Miras sostiene que, «aunque ya no se van a cumplir los plazos anunciados, es imprescindible que se aceleren al máximo». Defendió también que el Corredor «es esencial para el desarrollo, el progreso y el crecimiento del Levante español».

El presidente de la Croem, José María Albarracín, mostró su preocupación por el retraso de «los tramos que aún están sin licitar, sin adjudicar y sin ejecutar», como el de Lorca, lo que hará que la terminación del Corredor Mediterráneo hasta Almería siga retrasándose.

El máximo responsable de la patronal regional mostró la adhesión de la Croem al movimiento #QuieroCorredor y agradeció «la unidad empresarial».