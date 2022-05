La avalancha de solicitudes de las parejas de hecho desborda a la Comunidad

El Registro de Parejas de Hecho dependía hasta hace varios años de los ayuntamientos, que disponían de sus propios servicios y funcionaban con una mayor agilidad en la gestión de los certificados.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia lo asumió con la ley regional de julio de 2018, que unificó en un único órgano administrativo todos los registros municipales existentes hasta entonces en los ayuntamientos de la Región.

Pero la centralización de este procedimiento, al que las parejas recurren para poder obtener los mismos beneficios administrativos y fiscales que ofrece el matrimonio sin pasar por el juzgado, está obligando a los solicitantes a tener que esperar durante meses para conseguir la inscripción oficial que les permite acogerse a tales derechos.

Fuentes de la Consejería reconocen que los plazos de espera se han alargado y atribuyen las demoras al aumento de las peticiones registradas en los dos últimos ante el Registro, que casi duplican las cifras de 2019.

La urgencia de una solicitud que abrirá las puertas al permiso de trabajo

Icore Abellán, que solicitó en septiembre la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma, ha presentado una queja por el retraso de su petición, que todavía tendrá que esperar varios meses para que concluya su trámite, aunque asegura que «toda la documentación está en regla. Es una cosa que nos urge», explica, porque mientras no termine la tramitación, su pareja, con la que convive desde hace años, no puede trabajar, porque es extranjera. Cuenta que ella vino a España con un permiso de estudiante, que no le permite acceder a un empleo. Con la esperanza de acortar la espera, ha acudido a una notaría, porque confía en que su intervención les ayude a ganar tiempo.