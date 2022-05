"La Lomloe plantea el abandono de la cultura del esfuerzo"

Los resultados en las elecciones sindicales confirman a Anpe, año tras año, como el sindicato de enseñanza que obtiene la confianza mayoritaria de los docentes murcianos. Su presidente, Clemente Hernández, atiende a La Opinión para analizar dos claves educativas que marcarán los próximos meses: las oposiciones a maestros y la aplicación de la Lomloe en la Región de Murcia.

Su sindicato ha analizado las listas provisiones para las próximas oposiciones de Infantil y Primaria, ¿a qué conclusiones ha llegado?

Hemos percibido que el número de aspirantes matriculados se ha reducido con respecto a la última oposición de maestros. Tampoco de forma exagerada, y en función de las plazas convocadas, que han sido muchísimas más. Se ha reducido la ratio, el número de profesores que pelean por cada plaza. Como media se ha situado en 10,91. Por especialidades, la que tiene la ratio más alta es la de Infantil y la que menos Música.

¿Hay algo que no le haya gustado de este proceso?

Lamentamos el problema que hemos tenido con la reducción de plazas. Habíamos acordado con la Consejería, en la mesa sectorial, 1.240 plazas, pero por el tema del nuevo decreto de ingreso que iba a publicar el Ministerio, que no se aplicó finalmente, esas 1.200 se han tenido que reducir a 905, que son las tasas de reposición, es decir, los profesores que se han jubilado en los dos años anteriores. Esto nos va a impedir, lamentablemente, llegar al objetivo que tenemos, que es reducir de manera sensible la tasa de interinos, que en la Región de Murcia está muy alta. Se ha superado el 25 por ciento en Primaria y se acerca al 30 en Secundaria.

¿Qué consecuencias tiene estas altas tasas de interinidad?

Afecta no solamente al interino, que tiene un trabajo precario, sin la estabilidad que busca, sino también al propio centro, porque los interinos cesan todos los cursos escolares, a finales de junio y cambian de centro. Eso supone, para los centros con un 30, 50 o incluso un 60 por ciento de interinos, que cambie el profesorado de un año para otro. Esto descoloca todos los programas educativos, los profesores no siguen con los alumnos… Todo eso afecta a la calidad de la enseñanza, por eso desde Anpe perseguimos la estabilidad de las plantillas en los centros.

Los tribunales de estas oposiciones trabajan con mucha presión, me consta que Anpe ha intentado aliviar esta carga.

Es verdad. Trabajan a contrarreloj. La oposición empieza cuando han terminado las clases en los centros para evitar que se despueblen de profesores y tienen que terminar con tiempo suficiente para adjudicar las vacantes que van a empezar en septiembre. Para terminar a tiempo los tribunales trabajan bajo presión, excediendo las horas de trabajo diarias y trabajando en días festivos para cumplir los plazos. Por eso hemos pedido que se baje la ratio de los tribunales, el número de opositores por tribunal. También en previsión de la incidencia covid que sabemos que está repuntando otra vez. También hemos solicitado que se les dote de espacios seguros, bien ventilados, donde la temperaturas ronden los 25 grados.

"Las altas tasas de interinidad en la Región afectan a la calidad de la educación pública»

La Consejería de Educación desafía a la ministra del ramo, Pilar Alegría, y prevé, en el margen de autonomía que le permite la Lomloe, limitar los suspensos para promocionar y dedicar más horas lectivas a materias como las Matemáticas, la Historia y la Filosofía. ¿Qué opina de este desencuentro?

La ley educativa debe ser la norma básica a respetar, y debe respetarse, y me consta que la Consejería lo va a hacer. Lo que pasa es que esta ley es la única sin ningún consenso, no se ha negociado con sindicatos ni con asociaciones de padres, ni mucho menos de alumnos. Se ha negociado en el Congreso de los Diputados, con criterios más políticos que docentes, pedagógicos, didácticos… y así ha salido.

¿Qué es lo que no le convence?

No se puede plantear el abandono de la cultura del esfuerzo, del rigor, de la seriedad, para que los alumnos no salgan traumatizados... Si antes de esta ley teníamos 17 sistemas educativos distintos, uno por comunidad, el Ministerio, en vez de vertebrar la educación e intentar consensuar criterios cercanos entre unas comunidades y otras, propone un sistema que puede conllevar que cada centro, cada localidad, tenga un sistema educativo distinto en cuanto al paso de curso, a la promoción de los alumnos e incluso a la titulación. Entre una comunidad y otra, y de un centro a otro, puede haber distintos sistemas de titulación. No puede ser que la responsabilidad de promocionar y de titular se descargue sobre el profesorado, porque eso aumentará la presión sobre los docentes; no se va a respetar como se debe la libertad de cátedra.

¿Por qué no?

Ahora mismo, cuando un docente de una asignatura suspende a un alumno es él el responsable, ahora será el equipo docente, y éste puede recibir presiones de todos los ámbitos del entorno educativo, de los padres, de los políticos, de los propios compañeros. Además, va a generar que los centros sean catalogados, por no decir estigmatizados, en función de dónde se supere mejor un curso u otro. Y como consecuencia de eso, puede haber migración de alumnos algo que rechazamos en Anpe. No puede ser que volvamos a esa situación en que los alumnos elijan centro en función de si son más o menos duros. Va a ser una locura. Los más perjudicados de todo esto van a ser los alumnos más vulnerables, los de las familias con menos recursos. Las familias con recursos podrán compensar fuera del centro las carencias que haya dentro, con academias, profesores particulares…

"La nueva ley educativa puede provocar una migración de alumnos en busca de centros menos duros para pasar de curso"

Entiendo que apoya la postura que ha tomado la consejera de Educación.

No totalmente, pero sí hay que reforzar las asignaturas troncales, las que realmente sirven al alumno, no diluirlas en un mar de optativas que a lo mejor desorientan al alumno y a la familia. Hay medidas de la Consejería como evitar esa promoción automática, esa titulación casi gratuita, que veo bien que haga... fuera de la ley desde luego que no, y no creo que la consejera vaya a hacerlo.

Entre las asignaturas que la consejera quiere reforzar está la Filosofía.

Es curioso que la Filosofía, que es lo que enseña al alumno a pensar, se vaya abandonando progresivamente en la educación pública. A lo mejor ésa es la causa de que los debates en el Congreso tengan menos nivel, menos altura política y menos sentido de estado.

¿Qué tiene en su agenda Anpe?

Lo que nos ocupa ahora mismo es la oposición. Estamos esperando que se publique el tema de los tribunales, dónde se van a ubicar, las ratios... y estamos haciendo cursos de formación a los opositores para orientarlos. Ahora han salido las listas de excluidos, más de 400, con temas subsanables y les estamos atendiendo. Y obviamente, controlando el final del curso escolar, y el inicio del siguiente.