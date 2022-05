Campuzano responde a los sindicatos: "Tenemos las ratios que nos marca la ley"

La consejera de Educación, María Isabel Campuzano, respondió ayer a las reclamaciones de los sindicatos, que ayer anunciaron una campaña de movilizaciones en todos los centros educativos para reclamar la reducción de las ratios de alumnos por aula y de la carga lectiva del profesorado. «Tenemos las ratios y las horas lectivas que nos marca la ley», señaló Campuzano, que aclaró que en el caso de que se contemple un cambio en estos parámetros, «tendría que ir acompañado de un presupuesto que lo permita, por lo que se trata al final de una cuestión económica». Por otro lado, afirmó que las ratios y las cargas lectivas actuales en la Región no tendrán una repercusión significativa en la calidad de la enseñanza «como ellos (los sindicatos) pretenden». «Hay otros parámetros mucho más importantes que repercuten en la calidad», afirmó.

Por otro lado, la consejera dio nuevas muestras ayer de querer seguir frenando la aplicación en la Región de la nueva ley de enseñanza, la Lomloe, al asegurar que su departamento no va a actualizar los libros de texto de 5º de Primaria y 1º de ESO de acuerdo con esa normativa. «Hasta que no existan los currículos escolares aprobados, aquí no hay necesidad de elaborar libros que no sabemos si van a servir o no. Los recursos públicos hay que gastarlos con mucho cuidado», dijo.