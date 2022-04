12 muertos en tres meses

Los accidentes laborales han causado doce muertes en los tres primeros meses de 2022, cuatro más que el año pasado. El secretario de Salud Laboral de CC OO, Juan Blázquez, que este martes presentó el balance de la siniestralidad laboral en la Región durante el primer trimestre y durante el año 2021, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este jueves, advirtió de que los accidentes de trabajo están aumentando más en Murcia que en el resto de las comunidades autónomas. El riesgo de sufrirlos se incrementa hasta un 75% en el caso de los trabajadores con contrato temporal.

Cada 28 de abril los sindicatos celebran un acto en recuerdo de los trabajadores fallecidos en accidente laboral y encienden una vela por cada víctima. En 2021 se registraron en la Región 31 fallecimientos, 24 en los centros de trabajo y los siete restantes en los desplazamientos de ida o de vuelta del trabajo.

Durante el pasado año registraron 43.555 accidentes laborales, un 15,1% más que el año anterior, la mitad de los cuales provocó la baja del trabajador accidentado.

El responsable de Salud Laboral de CC OO destacó la siniestralidad es mayor entre los trabajadores con contratos temporales. «Las estadísticas demuestran que un trabajador temporal tiene un 75% más de probabilidades de accidentarse que uno indefinido. Sin embargo, la oportunidad de mejora que propone la reforma laboral puede verse comprometida por una falta de impulso en las políticas públicas de salud y seguridad en trabajo», aseguró Blázquez.

El dirigente de CC OO considera «esperanzadora la puesta en marcha de la Reforma Laboral para la mejora de los indicadores de salud, ya que las condiciones precarias de trabajo conllevan mayor siniestralidad laboral. Sin embargo, la oportunidad de mejora que propone la reforma laboral puede verse comprometida por una falta de impulso en las políticas públicas de salud y seguridad en trabajo».

3,5 millones del Ministerio para formar a los trabajadores La Región de Murcia recibirá más de 3,5 millones de euros para la cualificación y recualificación de trabajadores. El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la distribución de 3.521.960,35 euros a Murcia para formación modular, destinada a la cualificación y recualificación (’reskilling’ y ‘upskilling’) de la población activa. Estos fondos, procedentes del Componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, irán destinados a mejorar las capacidades de 6.415 trabajadores y trabajadoras ocupados y desempleados en el ámbito territorial de la Región. La oferta se impartirá a través de un módulo de entre 30 y 60 horas, ampliable a 15 horas prácticas, y estará orientada a los once sectores identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional, al cuidado de las personas y a las zonas en riesgo de despoblación.

Advirtió de que «la siniestralidad laboral en España no está mejorando, sino que está estancada, en parte, por muchas de las medidas heredadas de la anterior crisis. Además, Murcia es la octava comunidad autónoma en incidencia de accidentes mortales con un índice de 4,9 frente al 3,09 de media nacional».

Sin embargo, criticó que «la Comunidad no destina todos los recursos necesarios para mejorar la prevención dentro del entorno laboral y, además, boicotea la labor de los agentes sociales, ya que practica la opacidad al no facilitar datos para que estos puedan desarrollar un análisis crítico de la concurrencia de los diversos factores que influyen en los accidentes de trabajo». Blázquez acusa a la Comunidad de hacer «una interpretación muy restrictiva de la LOPD se nos impide conocer el cómo, cuándo, dónde o porqué se produce un siniestro».

También se lamentó de que el sistema de notificación y registro de las enfermedades profesionales «es inoperante y tiene un impacto negativo sobre la prevención, porque lo que no se registra no existe y no podemos actuar».

Uno de los 14 autónomos españoles fallecidos en dos meses era murciano

La siniestralidad laboral también está aumentando este año entre los trabajadores autónomos, según ha advertido ATA. Según ha informado la organización en un comunicado, uno de los 14 autónomos que han perdido la vida entre los meses de enero y febrero en toda España ha muerto en la Región. En los dos primeros meses del año los autónomos murcianos han sufrido 133 accidentes laborales. Con algo más de 101.000 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de media, la Región ha registrado un fallecimiento en este colectivo al igual que Cataluña, País Vasco, la Comunidad Valenciana, a pesar de que se tienen una ocupación muy superior. Andalucía suma tres víctimas mortales, Galicia también tiene tres y Castilla y León, dos. La comunidad con mayor índice de incidencia mensual de accidentes laborales de autónomos es Navarra (139,4), seguida de Castilla-La Mancha (117,6) y Cantabria (113,8), aunque ninguna de estas tres comunidades han registrado ninguna víctima mortal. El índice de incidencia marca el número de accidentes en función del número de autónomos que hay. En Murcia este indicador se sitúa en 65,5. En el otro extremo, las comunidades con una menor incidencia de accidentes de trabajo que sufren los autónomos del año fueron Canarias (45,2), Cataluña (45,3) y la Comunidad de Madrid (55,7). Teniendo un mayor índice de incidencia en accidentes mortales Galicia (0,70), seguida de Castilla y León (0,56) y Balerares (0,54). En la Región este indicador está en 0,492, lo que convierte a Murcia es la cuarta comunidad autónoma con mayor proporción de fallecidos en este colectivo. ATA destaca que las 14 muertes registradas entre enero y febrero duplican la cifra de autónomos fallecidos en acciente en los dos primeros meses del pasado año. En total se han producido 4.685 accidentes laborales. El mayor número de casos corresponde a la agricultura y la construcción.