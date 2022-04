Marta Garaulet: "Toda nuestra fisiología hace que comamos"

Una noche cualquiera, llegamos a casa cansados con mucha hambre, pero no tenemos ni idea de qué hacernos para cenar. Como no nos apetece mucho cocinar, nuestra primer a opción es pedir a domicilio una pizza o una hamburguesa que nos cuesta unos kilos de más en la báscula y algunos problemas de salud.

Por este motivo, Marta Garaulet, catedrática de Fisiología en la UMU, junto con Rafael Ansón, expresidente de la Real Academia de Gastronomía, han publicado Simplicity. El libro tiene como objetivo hacer más simple nuestra relación con la comida. La idea surge de una conversación entre los dos autores en relación a los hábitos de alimentación que hay en la sociedad actual. «Un día, Rafael Ansón me comentó que podíamos hacer algo, porque la gente va a tener menos capacidad de comer bien y nos estamos alejando de lo que queremos y de ahí surge la idea», recuerda Garaulet.

En la obra lo explica a través de tres casos distintos. Un joven en Suecia, una madre que está casada y acaba de tener su primer hijo y una señora de Murcia de sesenta y cinco años que ha tenido una patología. Todos cuentan sus propias experiencias con el objetivo de que sea un libro dedicado a diferentes hábitos de vida, pero que sirva para aquellos que quieren tener una forma de alimentación saludable y fácil y llevarla a cabo en este año.

Uno de los aspectos que trata el libro es la parte psicológica de la comida. El motivo por el cual a muchas personas les cuesta seguir una alimentación de forma saludable. «Esto es un factor importante porque estamos hechos para comer y toda nuestra fisiología hace que comamos. Tenemos más de 200 péptidos en el cerebro para iniciar la ingesta de comida y solamente tenemos veinte para pararla. Además, en la actualidad hay muchos factores que nos hacen comer», explica la coautora.

Muchas veces estas causas son el estrés o la falta de tiempo para hacer la comida, que complica nuestras cenas y que son uno los motivos habituales. «Los problemas vienen porque no tenemos tiempo para preparar la comida y entonces comemos algo rápido y productos precocinados, que ya sabemos que son factores de obesidad. Es importante saber mejorar nuestra relación con la comida», dice Garaulet.

"La gente va a tener menos capacidad de alimentarse bien y nos estamos alejando de lo que queremos"

Pero aunque la comida basura está aún muy presente en la alimentación española, la tendencia está cambiando y poco a poco se está mejorando en este aspecto, a través de la información que surge con las nuevas tecnologías y que , en contra de lo que se cree, están cambiando la forma de pensar de las generaciones más jóvenes.

«Cada vez hay más mentalización de que por aquí no vamos bien, al igual que el ejercicio físico, que se está incorporando en las nuevas generaciones como algo básico, cosa que en mi generación no pasaba, pues también estoy viendo una tendencia a cuidarse con la alimentación. Lo que pasa es que como esto entraña una dificultad, la gente muchas veces lo pasa al extremo y como no puede dejar de comer se centra en alimentarse solo de carne o solo de verduras. Por eso, Simplicity se presenta como una alternativa para que comamos bien», comenta Garaulet.

Sin embargo, no solo es importante la comida. El estilo de vida juega un papel fundamental para nuestra salud porque «es lo más importante. Aunque la genética tiene un gran factor, pero el estilo de vida es lo que determina nuestra salud», recalca la nutricionista.

Para cumplir con estos objetivos, Simplicity ofrece una lista de veinte alimentos que no pueden faltar en la despensa mientras explica cuáles son las ventajas que tienen nutricionalmente a la hora de tomarlos y cómo nos ayudan a combatir las enfermedades. A partir de estos alimentos han elaborado una serie de recetas hechas por grandes chefs, para que cualquiera desde su casa pueda hacerlas de forma rápida y sencilla. Una vez hemos dado el primer paso, la principal recomendación que ofrecen los autores para todas las personas que empiezan un cambio de hábitos es tener paciencia para que poco a poco se vean los resultados.