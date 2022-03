Los supermercados de la Región apenas reciben ya suministros

Los supermercados de la Región han visto reducirse la entrada de suministros a sus almacenes después de once días de huelga del transporte. La patronal Asumur asegura que las cadenas de distribución tienen reservas suficientes en stock para aguantar los próximos días, aunque advierte de que el stock irá agotándose si continúa el paro, porque las posibilidades de aprovisionamiento son muy limitadas. Aunque la actuación de los piquetes ya no resulta tan apreciable como en los primeros días de la huelga, el número de camiones que llevan los suministros a las plataformas de distribución de las cadenas es cada vez menor, según indicó el director general de la patronal regional de los supermercados Asumur, Javier Ruano.

Los productos que llegan desde fuera de la Región, como la leche, son los que plantean mayores dificultades desde hace días. Aunque desde finales de la semana pasada empezaron a escasear las provisiones de algunas marcas, el temor al desabastecimiento se ha acrecentado.

El efecto psicológico que agota la leche Temor. La leche se ha convertido en el producto más codiciado, tal y como se aprecia en las estanterías del supermercado de Caravaca que aparece en la imagen. Las noticias sobre la suspensión de la recogida en las granjas de algunas comunidades del norte despertó la inquietud de los consumidores, que se ha ido acrecentando en los últimos días. El temor al desabastecimiento ha provocado el mismo efecto psicológico que se produjo al inicio de la pandemia con el papel higiénico. En cuanto empezó a escasear en las tiendas, los consumidores actuaron como si existiera un peligro real de que se agotara y empezaron a llevarse todas las existencias disponibles. Algo parecido ha ocurrido hace varias semanas con el aceite de girasol, cuya demanda se disparó cuando Rusia invadió Ucrania.



Añadió que en las estanterías de los establecimientos también se están agotando de forma reiterada la pasta o los cereales, cuyo suministro se ha considerado en peligro por algunos consumidores, dado que gran parte del grano que se consume en España procede de Ucrania y ha dejado de llegar desde que Rusia invadió el país.

Javier Ruano dijo que las cadenas «van reponiendo los productos varias veces al día a medida que se van agotando en sus tiendas, por lo que no se está produciendo ningún desabastecimiento», aunque advirtió de que las posibilidades de aprovisionamiento son muy limitadas.

«Tiendas vacías no vamos a ver. Pero si esta situación continúa y no se resuelve en los próximos días, vamos a ver lineales vacíos», admitió el director general de Asumur.

Frecom moviliza a las empresas de la construcción para exigir soluciones La patronal regional de la construcción es la primera que va a movilizar a las empresas para exigir respuestas a los problemas del sector, que se han visto agravados a causa del elevado precio de la energía desde que se produjo la invasión de Ucrania y de la escasez de materiales que ha provocado la huelga del transporte. La Federación de Empresarios de la Construcción (Frecom) ha convocado una reunión para esta tarde a las 18.00 horas en la sede de la Croem, en la que pretende reunir a los asociados y también a empresarios no adscritos. El acto ha sido organizado bajo el lema ‘SOS ¡Construcción!’ como un encuentro destinado a pasar revista a las reivindicaciones planteadas por Frecom en los últimos meses y a decidir «propuestas de acciones a llevar a cabo.



La explicación es que el número de transportistas que se han sumado a la huelga ha aumentado después de que Fenadismer y otras dos patronales de los autónomos hicieran público un comunicado conjunto en el que decían que la oferta de 500 millones de euros del Ministerio era «inconcreta» y daban libertad a sus asociados para sumarse al paro. Hasta entonces la protesta solo estaba convocada por una plataforma independiente.

Pese a la actuación de los piquetes, el representante de Asumur aseguraba que las compañías no tenían problemas, porque «al ser un servicio esencial la Delegación del Gobierno acude en nuestro auxilio cada vez que lo solicitamos».

Asumur apela a la responsabilidad de los consumidores para evitar que acumulen productos

Sin embargo, ahora «no es un problema de piquetes, es un problema de que no hay camiones», precisó. Javier Ruano volvió a pedir responsabilidad a los consumidores y a pedirles que «no acumulen productos que no necesitan», porque irán agotando las reservas existentes y llegará un momento en que no habrá posibilidades de reponerlos, si continúa la huelga.