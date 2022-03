Podemos ha presentado una propuesta de declaración institucional a los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional para expresar el apoyo de la Cámara al pueblo saharaui, informaron fuentes del partido en un comunicado.

Así lo ha hecho saber la portavoz regional de la formación 'morada', María Marín, tras mantener, junto al secretario de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, una reunión de trabajo con representantes de la Delegación Saharaui en la Región para trasladarles su "más absoluto rechazo a las intenciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez".

Esta postura, según Podemos, "marca un giro en la posición mantenida durante décadas por los gobiernos españoles, quienes nunca habían llegado tan lejos en su olvido al pueblo saharaui".

Así, Marín ha reclamado el apoyo del resto de grupos parlamentarios para la aprobación de la declaración institucional y ha pedido "valentía y coherencia" a los representantes del PSRM para oponerse a "una medida que va en contra de su propio programa electoral", tal y como han hecho en otras comunidades autónomas como Baleares, "donde el PSOE se ha desmarcado de la posición de Sánchez".

Ha apuntado que "España no es un país cualquiera", sino que "tiene una enorme responsabilidad en la situación que está viviendo el pueblo saharaui". La diputada ha mostrado el apoyo de Podemos a las resoluciones de Naciones Unidas y ha apostado por la resolución de "todos los conflictos exteriores dentro del marco del derecho internacional", una posición que "hasta ahora era compartida con el PSOE, pero que Pedro Sánchez ha decidido abandonar".

Para Marín, "la decisión del presidente del Gobierno supone contravenir los acuerdos de legislatura con el socio minoritario de Gobierno", y también "traiciona el propio programa con el que el PSOE se presentó a las últimas elecciones y los documentos aprobados en sus Congresos durante décadas". "Le pedimos a Pedro Sánchez que reflexione y que vuelva al marco del derecho internacional", ha demandado.

Por su parte, el representante de la Delegación Saharaui en la Región de Murcia, Larbi Hamuad, ha señalado que se trata de "una nueva traición del PSOE al pueblo saharaui, a las que hay que sumar la traición de Felipe González cuando olvidó las promesas realizadas al pueblo saharaui antes de llegar a la presidencia del Gobierno, y la de José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro Moratinos también, quienes actuaron como un lobby que ha vendido y sigue vendiendo el Sáhara Occidental a Marruecos".

Hamuad ha advertido de que Marruecos "no es un socio privilegiado ni de un socio en el que se pueda confiar", y ha recordado que "no es la primera vez que ha chantajeado a España". El portavoz saharaui ha considerado que "las ansias de poder de la dictadura marroquí no paran en el Sáhara, sino que llegan hasta Ceuta y Melilla y más allá".

El representante saharaui ha agradecido la histórica colaboración del pueblo español "siempre por delante de lo que han hecho sus representantes políticos", y ha llamado a los murcianos y murcianas a mostrar la "solidaridad intensa" del pueblo de Murcia con el pueblo saharaui, "de igual modo que están haciendo con Ucrania, aunque este tema no aparezca en los medios de comunicación".

Para ello, las asociaciones de cooperación internacional y la propia Delegación saharaui han convocado este martes por la tarde una concentración a las 19.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno.