Valcárcel: "Patricia Fernández es uno de los activos más importantes del PP en la Región"

Entre 1995 y 2014 ganó con mayoría absoluta las elecciones autonómicas en la Región de Murcia con el PP. Desde la marcha de Ramón Luis Valcárcel, sin embargo, la formación no ha vuelto a ser el partido más votado. Si el año que viene Fernando López Miras consigue mantenerse en el poder, todas las encuestas parecen indicar que lo hará de la mano de Vox. El expresidente del Gobierno regional advierte: «Para entenderse con ellos hay que exigirles que las políticas que son incompatibles con el PP sean moderadas, revisadas y, por lo tanto, reconducidas».

Hace cinco años que no preside el PP. Han pasado muchas cosas en su partido desde entonces.

Negarlo sería ingenuo. Hemos pasado de tener mayorías contundentes a perderlas y depender de otras fuerzas políticas. Eso es normal. No siempre se ganan las elecciones y hay que establecer una nueva cultura del entendimiento. Otra cosa distinta es que las formaciones que se puedan constituir sean producto de algo que puede generar fricciones en el propio Ejecutivo o de algunos acuerdos que maniatan las decisiones de quienes tienen la mayor responsabilidad de Gobierno.

Estamos hablando de los miembros expulsados de sus partidos en San Esteban tras la moción de censura.

El tener que convivir con consejeros de otras formaciones políticas que tampoco tienen dependencia de esas otras formaciones políticas merma la capacidad para poder llevar a cabo una política con tus propios equipos. Puedes entenderte con un partido que no es el tuyo y mantener un Gobierno cohesionado, pero cuando un consejero no es de ninguno, estás en una situación de complejidad e incertidumbre. ¿Esto es bueno o es malo? Yo simplemente diré que es distinto. Tenemos un Gobierno variopinto y de extrema dificultad para poder mantener una cierta normalidad en la gobernanza.

¿Se hubiera podido evitar acabar con este Gobierno al que se refiere?

No tengo conexión con el Gobierno y tampoco tengo toda la información, pero desde luego había otra posibilidad: un adelanto electoral. El contrapeso a esto es una pandemia que había que gestionar. Podría parecer frívolo o imprudente adelantar elecciones y desentenderse de donde había que poner toda la atención. También surgen dudas porque el presidente no podía ser candidato. No voy a valorar eso, pero sí diré que un adelanto electoral hubiera servido para poner orden en casa. Sí sabemos que el Gobierno que hoy tenemos no ha alcanzado los niveles de estabilidad deseable.

Feijóo consiguió que Vox no entrara en su comunidad. Allí el centroderecha sigue intacto. El panorama en la Región de Murcia es muy distinto.

Sabemos de dónde surge Vox. Algo ha tenido que pasar en el PP en todos los niveles para que le haya salido este partido a modo de hijuela. Caben dos cosas, o adherirse a Vox o no aceptar entrelazar políticas con ellos. Feijóo no tuvo pérdida de votantes, aquí sabemos que Vox se hizo fuerte y ganó las elecciones generales. Para entenderse con este partido hay que exigirle que determinadas políticas que son incompatibles con el PP sean moderadas, revisadas y, por lo tanto, reconducidas. Si no, habrá que estar en la oposición.

Usted está más en línea con la derecha europea, que rechaza acuerdos con estos partidos.

Claro. El PP está en el grupo de los democristianos y sus pactos deben respetar unos principios inalterables. Por otra parte, hay mucha hipocresía. Todo el mundo mira a ver qué hace Feijóo pero tenemos a un PSOE que está con los herederos de ETA y con separatistas que persiguen a quienes no hablan su lengua o no siguen sus ideas. ¿Nos van a dar lecciones de alianzas?

¿Siente que la dirección saliente del PP le echó a un lado?

No me echaron a un lado. En política se está hasta que se deja de estar. No pregunté nunca por qué me meten en una lista ni tampoco por qué dejé de estarlo. No pasa nada. Yo también tuve que decir a ciertas personas que ya no iban a ir en las listas. Además, creo que uno se ha de marchar con elegancia. Entendí perfectamente que se me dijera ‘no’. Me ofrecieron encajarme en otro sitio, pero hay que irse con dignidad, que no con soberbia. Una nueva dirección tiene sus compromisos.

No le fue muy bien a esa nueva dirección en Génova 13.

Han tenido una oportunidad para haber hecho algo más de lo que han hecho, porque no han llegado ni a su segundo congreso. Les ha faltado más mano izquierda y, sobre todo, dotar de una mayor autonomía o independencia al PP en las distintas comunidades.

¿Por qué se ha presentado como compromisario?

Llevo desde febrero de 1982 militando en este partido y no he faltado a ningún congreso nacional. ¿Por qué tenía que faltar a este? Yo quiero ir y votar a Núñez Feijóo, que es un tipo estupendo y amigo mío. No sé por qué hay revuelo. Dentro de cuatro años, si me votan, volveré a ir.

Tras el congreso de Sevilla, vendrán el resto. Ha habido algún movimiento en el PP regional para que no se celebre en Murcia. ¿Lo cree posible?

No sería deseable. Los estatutos combinan la posibilidad de que, si hay proximidad a una cita electoral, postergar el congreso. Estamos aún a más de un año. Los partidos necesitan ir a las elecciones fortalecidos y renovados en las ideas, capaces de generar proyectos que ilusionen. Un congreso es estrategia, ideología y emoción para trasladar esa ilusión. Debe haber congreso por el bien del partido.

Le tengo que preguntar por Patricia Fernández.

No me escondo. Tengo muy buena opinión de ella. Pero también digo que no está en mi mente decir no a Fernando. Lo cierto es que otras personas tienen valía para presidir un partido y cualquier militante puede presentarse porque está en su derecho. Nadie tiene que asustarse por que haya más candidaturas. Sé de uno que no se va a presentar, que soy yo. A partir de ahí, hay gente estupenda que tiene trayectoria y conocimiento para presentarse y Patricia está entre ellos. Rotundamente sí. Eso no significa ningún enfrentamiento contra nadie. Fernando López Miras fue elegido en el congreso de 2018 y tiene toda la legitimidad del mundo, pero eso no significa que no haya otra posibilidad cuando se le acabe el mandato, empezando por él mismo si se quiere volver a presentar. Pero Patricia es muy querida, valorada y respetada en el partido. Su trayectoria la avala.

Lo tiene claro.

Patricia Fernández es de los activos más importantes del Partido Popular en la Región.