El científico Francisco Marín fue reconocido en 2020 con el Premio Nacional de la Trayectoria Innovadora por el Ministerio de Ciencia e Innovación. «Tras toda una vida dedicada a la ciencia y a la tecnología está bien que te llegue un premio, pero lo más importante es que la innovación ya está en la agenda pública, las Administraciones Públicas la toman como un objetivo y eso también repercute en la conciencia colectiva», explicó en Murcia el reconocido investigador y que, en este caso, ejerce como director del ciclo ‘Futuribles’, el nuevo proyecto de Innovación Tecnológica de Prensa Ibérica.

«Que Prensa Ibérica me pidiera que fuera responsable de este ciclo es un reto y nuestro objetivo es que se hable de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) en todos los sectores y en todas las regiones. Hasta que los ciudadanos no interioricen que la innovación es necesaria para mejorar su calidad de vida, seguiremos quedando por detrás de los países que son compañeros y competidores y sí se toman en serio la inversión en este campo», defendió Marín advirtiendo de que, de media, estos países invierten tres veces más que España en innovación tecnológica. Para delimitar exactamente de qué hablamos al tratar la innovación, el director de ‘Futuribles’ dejó una frase que recoge todo lo que escapa al modelo tradicional de entender la economía y la sociedad: «Innovación es todo cambio, no solo tecnológico, que genera un conocimiento, no solo científico, que genera un valor no solo económico».

Marín incidió en la necesidad de una apuesta decidida como país para adecuar nuestra potencia científica a nuestra posición en el mundo. Los científicos españoles ocupan la décima posición en los estándares globales, España es la decimotercera economía mundial y, sin embargo, España ocupa el puesto número 30 en los indicadores que miden la innovación en el mundo, según los datos aportados por Marín. Pese al mal dato, el director de ‘Futuribles’ destacó la evolución en el presupuesto destinado a innovación que fue del 1,25% en 2019, que pasó a un 1,41% en 2020 y se ha obtenido el compromiso del Ejecutivo de alcanzar el 2% en los próximos ejercicios.

Un objetivo que debe avanzar también desde los propios territorios. Según palabras de Marín, «en la Región de Murcia están esos mimbres para mejorar el cesto». En los indicadores regionales europeos, la Región de Murcia aparece como un territorio con un grado de innovación moderado y con una amplia capacidad de mejora. Un nivel similar al general del sureste español y prácticamente similar al del resto del país, aunque se ha avanzado respecto a años anteriores.

Marín hizo también un llamamiento a mejorar el intercambio de conocimientos entre distintos agentes responsables de la innovación como la ciencia y la empresa. Una acción denominada como «transferencia» y que Marín invita a transformar en un proceso circular y cooperativo. También ha invitado a que el I+D+i no sea entendido como un riesgo, sino como una oportunidad, a aplicar incentivos fiscales a las empresas que invierten en innovación y a aprovechar al máximo el rendimiento que puedan aportar los fondos de recuperación europeos Next Generation EU.