La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha logrado de nuevo ganar otro juicio, en esta ocasión contra el Ayuntamiento de Molina de Segura. El motivo de la demanda se originó cuando a finales del año 2020 los agentes locales que estuvieron en activo durante la pandemia del COVID, generada por el primer estado de alarma en marzo de 2020, fueron obligados a realizar una media de 100 horas cada uno por interpretar la concejalía de seguridad ciudadana que eran las horas que debían, sin aplicar las condiciones laborales establecidas en el acuerdo marco.

El Ayuntamiento de Molina de Segura emitió un comunicado oficial el nueve de octubre de ese año, de la concejala de seguridad ciudadana, informando textualmente que los policías locales “han causado un déficit horario de promedio 120 / 140 horas por agente y ha supuesto a las arcas municipales unos 700.000 euros pagados y cobrados por los agentes que no han realizado”, lo que ahora el juzgado contencioso administrativo ha tirado por tierra, declarándolo ilegal.

Para Juan Carlos Morales Moreno, secretario de la Sección Sindical CSIF en el Ayuntamiento de Molina de Segura, “el gobierno de la exalcaldesa Esther Clavero utilizó el departamento de Policía Local como si se tratase de su propio cortijo, hizo y deshizo a su antojo a pesar de existir informes jurídicos en contra. Por imposición y sin acuerdo con los sindicatos cambiaron los cuadrantes y emitieron un comunicado oficial de prensa mintiendo y exagerando, dañando así la imagen de la policía local del municipio. Mintió a la opinión pública al valorar aquellas horas en 700.000 euros, pues la hora del policía local en su turno ordinario no es de más de 80€/hora, como saldría por las horas que se dejaron de hacer. Mintió cuando dijo que de promedio 120 / 140 horas por agente se dejaron de trabajar, cuando no se llega a las 100 horas de media. Mintió cuando dijo que todos los empleados han recuperado las horas que dejaron de trabajar en el estado de alarma pues los ayuntamientos no estaban preparados para el teletrabajo al 100%, la adaptación tecnológica llevó un tiempo, mayor o menor según los puestos, no imputable a los trabajadores. Otros trabajadores no podían trabajar, pues sus centros de trabajo se cerraron y se ingeniaron otras competencias o variaron las habituales para seguir prestando su servicio desde sus domicilios, por tanto, trabajaron cuando pudieron y como pudieron y nadie les pidió explicaciones, porque todos los trabajadores estuvieron a disposición del consistorio. En cambio, a los policías locales se les obligó a devolver las horas en plena segunda ola de contagios, así que el riesgo de contagio no solo no se redujo, sino que se aumentó, con lo que vuelve a mentir cuando dijo preocuparse por la seguridad laboral de los policías, poco les importó la salud y seguridad de las personas que hay detrás del departamento de Policía Local. La sentencia deja la puerta abierta a que los policías locales reclamen la compensación por las horas injustamente trabajadas, unas 8.500 horas, teniendo ahora los ciudadanos de Molina de Segura que asumir la mala gestión de la pandemia por parte de la exalcaldesa y de la concejala de Seguridad Ciudadana.”

El juzgado ha probado en el apartado quinto de la sentencia, sobre permisos retribuidos, recuperables y temporales, que “lo dispuesto en el RDL 10/2020 no incluye al personal funcionario, pero es que además, dicha norma excluye expresamente, y hasta en tres ocasiones, su aplicación a los servicios esenciales, como el que nos ocupa”.

Desde CSIF lamentamos tener de nuevo la razón en los juzgados, cuando podría evitarse si escuchasen nuestras legales reivindicaciones y reclamamos a la concejalía que a cada policía local se le abone el dinero que se le debe o los días libres en las mismas condiciones que se le obligó a realizar de forma injusta.