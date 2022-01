A caballo entre Murcia y San Javier, el secretario general del Partido Popular de la Región, a José Miguel Luengo, le espera un año de congresos locales para dejar el PP a punto para las grandes contiendas electorales de 2023. «En el PP cada vez contamos con más gente comprometida que quiere que esto avance».

¿Hubo desviación de poder en su Ayuntamiento , como dice una sentencia, por el despido de un ingeniero de la Concejalía de Medio Ambiente?

Una cosa es desviación de poder y otra, abuso de poder. Es el Ayuntamiento el que organiza el propio Consistorio. Consideramos que esa figura no era la que necesitábamos y amortizamos esa plaza. En nuestro plan de Recursos Humanos tenemos un técnico para la Concejalía de Medio Ambiente que nos parece más interesante para las competencias que tenemos, que poco tienen que ver con las circunstancias del Mar Menor.

Conoce de primera mano la situación de la laguna. ¿Qué pueden hacer ayuntamientos como el suyo para recuperarla?

Empecé como concejal de Obras y Servicios y recuerdo aquel primer verano, en 2011. Las estaciones de bombeo de aguas residuales no se cuidaron y estaban deshechas. Teníamos permanentemente roturas. Elaboramos un plan de infraestructuras, contratamos un servicio de mantenimiento y, desde entonces, no se han vuelto a romper. Eso es lo que podemos hacer, ofrecer un buen servicio de limpieza, tener las playas bien, pero no se nos permite tocar el agua ni las ramblas. Reivindicamos la otra parte, la que puede hacer el Estado, que es quien debe actuar en las ramblas. Ojalá tuviéramos más competencias.

¿Le preocupa la contaminación que pueda llegar al Mar Menor de las macrogranjas?

Yo creo que parte de la contaminación del Mar Menor puede tener que ver con la presión turística, de la agricultura, de la ganadería o de la pesca. También, obviamente, con la minería. Pero me parece absurdo ligar las macrogranjas al Mar Menor. Una granja puede tener incidencias pero no estamos hablando de eso, sino de un ministro que cada vez que dice una ‘garzonada’ consigue que el PP suba en intención de voto. Mancha la reputación de nuestros ganaderos en los países donde queremos vender carne. Nosotros defendemos una ganadería de calidad como viene en la legislación europea.

Mientras que el PP critica el reparto de fondos Next Generation del Gobierno de España, algunos ayuntamientos afean al Gobierno regional el reparto de los fondos europeos de turismo.

Sánchez ha elaborado un modelo de gestión opaco y nada transparente. Esos fondos deben ser repartidos de forma objetiva. Hay muchas dudas y se está perdiendo mucho tiempo. En cuanto a los fondos de turismo, se han quejado Murcia y Cieza, pero yo también puedo. San Javier presentó un proyecto importante que considero que debió también ser apoyado y no lo ha sido. Iremos a la siguiente convocatoria. Lo que no voy a hacer, con la excusa del mal estudiante, es decir que el profesor me tiene manía. Y lo digo pensando que nuestro proyecto es mejor que todos esos, aunque seguramente no lo hayamos explicado demasiado bien.

El PP no abandona el mantra de la bajada de impuestos. ¿Cómo pagar los servicios públicos con cada vez menos recaudación?

Estamos infrafinanciados. Nos pertenecen 800 millones más al año de los que estamos recibiendo. Por otra parte, siempre hemos dicho desde el PP que la sanidad, la educación y los servicios sociales no se van a resentir por la infrafinanciación.

El CES rebaja bastante esa cantidad.

Sean 200 o 300 millones los que dejamos de percibir, es una barbaridad. Solo la Consejería de Salud ha tenido que poner 20 millones más en este ejercicio para pagar la luz. El dinero está mejor en el bolsillo de la gente que mueve la economía.

La oposición critica que sus bajadas de impuestos solo benefician a unos pocos.

Eso sí que es un mantra de la izquierda que ya no se cree nadie. El gasoil es lo que sube y paga todo el mundo. La luz, el gas, el autónomo... Eso es subir los impuestos a toda la población y, al más rico, le importa poco. Que la Región sea un buen lugar para invertir porque cuesta poco implantarse genera empleo.

«Yo también me quejo del reparto de fondos de turismo, el proyecto de San Javier debió ser apoyado y no lo fue»

Estamos en año preelectoral. Supongo que no vislumbran otro candidato diferente a López Miras.

No. Está muy consolidado.

No habrá sorpresas desde Archena.

No lo creo. Patricia Fernández está muy centrada en su pueblo, es una extraordinaria alcaldesa con un gran respaldo de sus vecinos.

¿Les preocupan las malas relaciones de su partido con Vox? A lo mejor los necesitan en 2023.

Nosotros somos una garantía para la estabilidad y lo que tiene que hacer Vox es organizar su casa. Echan a la gente, el juez les dice que les readmitan, al titular de Vox, Antelo, le dicen los tribunales que el congreso en el que fue elegido no vale... Ni siquiera sabemos si es el interlocutor válido.

¿Seguiría siendo una opción Cs?

Cs primero tendría que obtener representación. Es un partido en liquidación por cierre, fruto de sus propias ansiedades que no ha sabido gestionar. Difícilmente nos podríamos poner de acuerdo.

Acusan al PP de bloquear la publicación de la lista de vacunados VIP.

Lo que queda de Cs sigue agarrándose a eso. Lo que hizo el Gobierno de la Comunidad fue ponerse una vacuna contra las mociones de censura suicidas. Ellos no estaban preocupados por las vacunas, sino porque Martínez Vidal fuera presidenta, por encima de sus propios compañeros. Solo buscaban reventar el Gobierno.

Seguramente no tendrán representación si se sube el umbral de acceso al 5%.

Este tema no está en agenda. Pero si hablamos de esto, la Ley Electoral de régimen local establece el 5% y en buena parte de las comunidades, también. Es más, yo, a nivel nacional, lo subía al 8%. Así el PSOE sería mejor partido y el PP también, sin estar supeditados a chantajistas como ERC o Bildu, que hacen de sus aspiraciones una llave para conseguir las prebendas que vemos hoy. Se podría abrir el debate, pero no está en agenda. Se perdió la oportunidad cuando el PP y el PSOE tuvieron mayoría absoluta. En cuarenta años hemos creado unos monstruos que ahora no sabemos parar. Creo que, por la propia madurez democrática, se terminará haciendo.

¿Cómo se le quedó la cara cuando vio la iniciativa antitrasvasista del PP de Aragón?

El PP es un partido trasvasista. Siempre hemos dicho que tiene que llevarse agua de donde hay excedente a donde hay un déficit. Aragón tiene que estar preocupado por tener infraestructuras para que el agua que tiene llegue a donde le hace falta.

Pero no fue esa la declaración institucional que presentaron.

Habrá que preguntárselo a ellos. Yo me remito a lo que dice mi presidente, Pablo Casado. Somos un partido trasvasista y por eso, además, queremos blindar el Trasvase del Tajo-Segura. Hemos pasado de casi tener dos trasvases a tener que defender el que nos queda.