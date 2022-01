La sexta ola de coronavirus ha provocado un aumento de casos sin precedentes en la Región de Murcia. Este incremento de contagios ha llegado a las aulas de los colegios, por lo que el Gobierno regional ha modificado los protocolos de actuación para esta situación.

Educación Infantil

Hasta 1-2 casos confirmados : se continúa la actividad en el aula.

: se continúa la actividad en el aula. Con 3-4 casos confirmados o más: se realizará una prueba al resto del alumnado.

o más: se realizará una prueba al resto del alumnado. Los alumnos que rechacen la realización de la prueba tendrán que guardar 7 días de cuarentena.

Con 5 casos o más confirmados (20% o más de la clase): se procederá a indicar cuarentena a todo el aula.

Educación Primaria

Hasta 4 casos confirmados (menos del 20% de la clase): se continúa la actividad en el aula.

(menos del 20% de la clase): se continúa la actividad en el aula. Con 5 casos o más confirmados (20% o más de la clase): se procederá a indicar cuarentena a todo el aula.

(20% o más de la clase): se procederá a indicar cuarentena a todo el aula. Estarán exentos de cuarentena los alumnos de Primaria vacunados con pauta completa (2 dosis) y los que hayan padecido infección por Covid-19 los últimos 90 días.

(2 dosis) y los que hayan padecido infección por Covid-19 los últimos 90 días. Los casos confirmados se cuentan siempre y cuando hayan acudido al colegio en un periodo igual o inferior a 7 días. Asimismo, si corresponde hacer prueba o cuarentena, se aplicará sobre los alumnos que hayan asistido al centro en dicho período de 7 días.

Es muy importante tener en cuenta que en el cómputo solo se contemplan los casos confirmados por Salud Pública. En el caso de obtener un resultado positivo en un test en casa, deberán ponerse en contacto con su Centro de Salud para que le realicen la prueba de forma oficial y que pueda tenerse en cuenta desde dicho organismo para las acciones que correspondan en el ámbito escolar.

Si en algún momento en alguna de las clases se alcanzara el número de casos confirmados previsto para realizar alguna de las acciones descritas anteriormente (realización de prueba diagnóstica, indicación de cuarentena…), desde la Consejería de Educación, en coordinación con Salud Pública, se pondrían en contacto con el colegio y se comunicaría a las familias. La decisión sobre estas medidas corresponde a las autoridades sanitarias.

Alumnado de ESO, FP y trabajadores del centro

La población mayor de 12 años sigue las mismas medidas e indicaciones de cuarentena que el resto de la población general.

Alumnos de Aulas Abiertas

Seguirán las recomendaciones establecidas en la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19.

Asimismo, desde la Consejería de Educación recuerdan que, ante síntomas compatibles con el coronavirus (fiebre, tos, diarrea, …), independientemente de si el alumno está vacunado o no, no deberá acudir al centro educativo hasta que tenga una prueba diagnóstica. En caso de que no haya podido realizarse una, el menor no podría regresar al centro hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo de 7 días, y siempre que hayan transcurrido 3 días seguidos sin síntomas desde el fin del cuadro clínico.

Los casos confirmados, tras el periodo de aislamiento de 7 días, y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, deberán extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla, de acuerdo a la legislación vigente. Los casos confirmados sintomáticos deberán permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de síntomas.