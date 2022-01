Reinfectarse de coronavirus no es lo habitual, pero cada vez es más frecuente. Según los datos facilitados esta semana por la Consejería de Salud, 3.600 murcianos se han contagiado de covid-19 en más de una ocasión. El 75% de ellos lo hicieron entre diciembre y la primera mitad de enero.

Enrique Bernal, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, relaciona directamente la variante Ómicron del coronavirus con el aumento exponencial de contagios por segunda, e incluso por tercera vez, tanto en la Región como en el resto de España.

«Ómicron está provocando más reinfecciones que en toda la pandemia», explica. Con los datos en la mano, esta última variante suma más casos positivos reincidentes desde que empezó a propagarse por España, a finales del año pasado, que todas las anteriores juntas. Mientras que en 2020 estos positivos eran casi inexistentes, en 2021 comenzaron a verse con Delta y ahora están a la orden del día.

"Puede haber una predisposición natural para protegerse de la covid, pero también para contraerla" Enrique Bernal - Médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital Reina Sofía

Esto ocurre, apunta Bernal, por la «alta transmisión» de Ómicron, pero también por la gran cantidad de mutaciones en el epítopo de esta variante del SARS-CoV-2. Los anticuerpos neutralizantes que el cuerpo humano crea tras recibir la vacuna o contagiarse del virus «van dirigidos hacia esta parte concreta de la proteína del virus, el epítopo. Son como llaves acudiendo a una cerradura, pero si esta última muta, las llaves no sirven, y es cuando nos infectamos», expone.

Sin embargo, el aumento de las reinfecciones de coronavirus no debe ser motivo de preocupación siempre que, como parece que está sucediendo, las consecuencias se puedan enmarcar dentro de un «cuadro catarral o asintomático», señala Manuel Segovia, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario La Arrixaca, en Murcia.

Los expertos consideran que algunas medidas como la mascarilla deberían seguir siendo obligatorias en las residencias de mayores

«Este tema de las reinfecciones no es sorpresivo, lo raro sería que no las hubiera», asegura el doctor. Y añade que «son frecuentes con todos los virus respiratorios» y, por tanto, es normal que ocurra con la covid-19, ya que «su inmunidad es corta y su circulación, muy alta». Achaca la preocupación por la «situación excepcional que estamos viviendo», lo que provoca que se esté «sobrediagnosticando el covid» e, incluso, «abusando» de las PCR.

«Si buscamos con ahínco cualquier virus respiratorio lo encontraremos en muchos pacientes, pero no lo hacemos y no se diagnostican». Es lo que ocurre con los virus paragripales, para los que normalmente no se hacen pruebas y «eso no significa que los ciudadanos no se estén contagiando», comenta Segovia.

"Sobrediagnosticamos el coronavirus y estamos abusando de las PCR" Manuel Segovia - Jefe del Servicio de Microbiología de La Arrixaca

Desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Reina Sofía, Enrique Bernal comenta que ya se están desarrollando estudios para dar con el gen que pueda defender al organismo de la infección grave. Aunque advierte: «Puede haber una predisposición natural para protegerse de la covid, pero también para contraerla».

Segovia está de acuerdo con esta tesis y pone como ejemplo a muchas personas que forman parte del personal sanitario y sociosanitario y que, ante el constante contacto con el virus, su cuerpo ha generado una inmunidad y han logrado no contagiarse en todo lo que llevamos de pandemia.