¿Cómo valora el trabajo del Ayuntamiento de Águilas en este año?

Ha sido un trabajo, sin duda, marcado por la pandemia, pero también por la esperanza de la vacunación. El 80% de los ciudadanos y ciudadanas de Águilas están ya vacunados con las dos dosis y seguimos trabajando para concienciar a la gente sobre su importancia. También ha sido un año marcado por la nueva normalidad en la que nos hemos tenido que ir adaptando a todas las medidas que las autoridades sanitarias nos iban diciendo. Paralelamente a toda esta situación hemos continuado con el trabajo de poner en marcha determinados proyectos iniciados años anteriores.

¿Qué proyectos destaca de los realizados este 2021?

Sin duda, la peatonalización de una de las calles más céntricas de la localidad. Creo que a pesar de que ha sido una obra complicada ha tenido un final magnífico. No hay más que observar la cantidad de gente que a diario pasea por allí y que usa el área peatonal, así como la vida que le ha dado al comercio de la zona. Además, también, ha sido un año en el que ha abierto las puertas uno de los museos más esperados en Águilas. El museo del Carnaval que es, sin duda, nuestra fiesta más significativa. Destacable es también la finalización del carril bici hasta la playa de La Cola y, por supuesto, la consecución del 1,5% Cultural para acometer las obras de la primera fase del proyecto de remodelación del Embarcadero de El Hornillo. Asimismo, creo que el proyecto más importante del 2021 ha sido la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas, que tras quince años por fin ha visto la luz en beneficio del progreso de nuestra localidad.

Ha habido un gran trabajo en materia de proyectos europeos, como el Life Adaptate, en el que han desarrollado una zona forestal. Hábleme de este proyecto.

El Life Adaptate es un proyecto piloto en el que se ha desarrollado una zona forestal de unos 30.000 metros cuadrados en un área de la localidad de Águilas que tiene como objetivo minimizar los efectos del cambio climático. Ese proyecto piloto ha permitido que Águilas sea uno de los municipios que cuenta con un Plan de Adaptación al Cambio Climático aprobado.

También en materia de formación, se está trabajando en itinerarios formativos para jóvenes…

Seguimos con el desarrollo del Programa Operativo de Empleo y Formación. Se trata de un proyecto europeo, financiado con Fondos Europeos, que ha permitido desarrollar varios itinerarios formativos para jóvenes con los que se persigue mejorar su empleabilidad y que puedan obtener un Certificado de Profesionalidad. Además, hemos desarrollado Programas Mixtos de Empleo y Formación. Algo muy novedoso que también se ha puesto en marcha han sido los cursos sobre pesca y acuicultura que ha ofrecido la posibilidad de obtener un empleo en estos sectores. En definitiva, un gran número de acciones en las que, sin duda, vamos a seguir trabajando porque estamos convencidos que la formación es la base fundamental para obtener un empleo de calidad.

Y se está haciendo el municipio mucho más sostenible gracias a calles peatonalizadas y más tramos de carril bici, ¿no?

Toda ciudad que pretenda ser moderna pasa por hacer de ella un lugar más sostenible y más amable con el peatón. Creo que cualquier ciudad que quiera ser sostenible debe apostar necesariamente por la reducción del vehículo a motor y por la creación de zonas de transitabilidad peatonal, y por eso nosotros hemos apostado por la peatonalización de una de las calles céntricas de la localidad y el impulso de los carriles bici. Ya tenemos todo el vial de circunvalación con carril bici, también el carril bici hacia Calabardina del que he hablado anteriormente que incluye también zona peatonal y está siendo todo un éxito. Además, el año que viene vamos a comenzar con el tramo de carril que va a unir el vial de circunvalación con la entrada a Águilas, vamos a mejorar el carril bici del Paseo de Parra y, sin ninguna duda, vamos a seguir trabajando para seguir creando zonas de preferencia peatonal y ciclista.

¿Cómo se sobrepusieron a las consecuencias de la pandemia? ¿Qué medidas plantearon desde el Ayuntamiento para echar un cable a los aguileños en estos momentos de necesidad?

La pandemia ha cambiado la forma de trabajar de cualquier administración. Hemos tenido que ir tomando medidas distintas día tras día y otras que se han acompasado a la evolución de la pandemia. Esta ha ido unida a la toma de decisiones para ayudar a las personas que peor lo estaban pasando, así como a los sectores económicos más perjudicados por las restricciones de cada momento.

Por un lado, a nivel de Servicios Sociales, establecimos un fondo especial para las familias más necesitadas, así como para aquellas que, por encontrarse confinadas, no podían salir para comprar alimentos de primera necesidad; en este sentido, se estableció un mecanismo entre Servicios Sociales y Protección Civil para ayudar a estas familias. Por otro lado, a los sectores económicos más castigados en esta pandemia, entre ellos la hostelería, se les ha bonificado la ocupación de espacio público en las terrazas, al tiempo que se les permitió ampliar la ocupación de las mismas. También se les ha bonificado recibos de agua y basuras. En los centros escolares hemos reforzado, pese a no ser competencia propia, las labores de limpieza y desinfección en horario de mañana. Además, el Ayuntamiento habilitó el Recinto Ferial de la localidad para que las pruebas diagnósticas se pudiesen desarrollar con mayor comodidad y seguridad…En definitiva, hemos invertido más de 300.000 euros en ayudar a los que peor lo han pasado por la pandemia.

¿Qué proyecto le hubiese gustado que se iniciase en 2021?

Me hubiese gustado que se hubiese iniciado el proyecto de construcción del centro Integral de Alta Resolución, sobre todo porque era un compromiso del Gobierno Regional con esta alcaldesa y con la edil del área y, por tanto, con todos los ciudadanos y ciudadanas de Águilas. Hace menos de un año el consejero se comprometía a que las obras comenzarían en 2021 y hemos visto que no ha sido así y, lamentablemente, tampoco se ha adjudicado aún ese proyecto. No obstante, esperamos y confiamos en que en este 2022 se haga realidad ese compromiso.

¿Qué objetivos se marca para 2022?

Concluir la totalidad de los proyectos que hemos dejado iniciados o en proceso de licitación en 2021 y, en definitiva, dar por concluido el programa electoral con el que este Equipo de Gobierno se presentaba a las elecciones de 2019.