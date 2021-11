La diócesis de Jaén ya tiene nuevo obispo, el ceheginero Sebastián Chico, ha dejado esta tarde definitivamente la Diócesis de Valpuesta y su primera encomendación como Obispo Auxiliar de la Diócesis de Cartagena, para convertirse en el pastor del pueblo jiennense.

Al cruzar el umbral de la imponente catedral renacentista de la Asunción, obra de Andrés de Vandelvira, beso el leño de Cristo. Posteriormente se leía el decreto Papal de su nombramiento y el Nuncio de su santidad, Bernardito Auza, le hacía entrega del báculo de pastor.

Sus primeras palabras se refirieron al evangelio «como Pedro, he vuelto a escuchar de la boca del señor, esa pregunta que llega hasta lo más hondo de nuestro corazón, ¿me amas?, y ante mi respuesta de amor, él me ha dicho sígueme», en este sentido recordó que «lo dijo de una manera especial cuando me llamó al ministerio sacerdotal y acepté; lo dijo una segunda vez cuando me llamó al ministerio episcopal como auxiliar de la Diócesis de Cartagena y acepte; y por tercera vez ante esta nueva llamada para que pastoree la Diócesis de Jaén como sucesor de los apóstoles y he aceptado, siempre con el deseo de amarle con todo mi corazón, mi ser y mi mente».

En la celebración participaron una treintena de obispos, arzobispos y cardenales españoles que han querido acompañar a Chico en su toma de posesión. Entre los obispos se encontraba el de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que encabeza la delegación murciana compuesta por un gran número de sacerdotes y laicos. Otros dos obispos murcianos se sumaban también a la celebración, el arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil, y el obispo de Zamora, Fernando Valera.

Su antecesor, Amadeo Rodríguez, administrador apostólico y anterior obispo de Jaén, ha dado la bienvenida a su sucesor. «Somos la Iglesia que camina en las ciudades y pueblos de esta histórica Diócesis, situada en un mar de olivos y entre bellos paisajes, y que hoy recibe, con gratitud al Santo Padre, a su nuevo pastor. Somos un pueblo cristiano en marcha, siempre ilusionado y siempre disponible; así me lo encontré, guiado entonces por mi predecesor, Mons. Ramón del Hoyo, y así se lo encontrará usted, si he sabido administrar, colaborando con el Espíritu Santo, este precioso capital humano y espiritual que me fue encomendado».

El nuncio ha tomado después la palabra para transmitir a los jienenses el cariño del Papa Francisco, así como la gratitud a Mons. Amadeo Rodríguez y la bienvenida al nuevo obispo. Auza ha solicitado al secretario canciller de la Diócesis que leyera la bula de nombramiento de Mons. Sebastián Chico como obispo de Jaén. Tras su lectura, Sebastián Chico se ha sentado en la cátedra y el nuncio le ha entregado el báculo, simbolizando así la sucesión apostólica y la continuidad pastoral. Las campanas de la catedral han repicado en ese momento, anunciando que Jaén tiene nuevo pastor, mientras representantes de las diferentes realidades de la Iglesia diocesana han saludado a su nuevo obispo.

Así ha continuado la celebración eucarística, presidida por Mons. Sebastián Chico, que en su homilía ha manifestado su alegría por el encargo que el Papa le ha hecho de pastorear la Diócesis de Jaén. «Me uno a vosotros como vuestro hermano en la fe, con el deseo de sentir el calor fraternal que brota de nuestro bautismo y nos hace ser comunidad, familia, Iglesia, ayudándoos a crecer en la fe y a vivir en el amor de Dios y del prójimo».

El nuevo obispo de Jaén ha tenido palabras de cariño y aliento para su antecesor, los sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos. A todos ha alentado y ha pedido su colaboración: «Os deseo conocer personalmente, escuchar vuestras inquietudes y atender las necesidades propias, de vuestra familia o de vuestra realidad eclesial, pero también os necesito para la tarea que Dios me encomienda y para que me ayudéis, desde vuestra cercanía y la frescura de vuestra sinceridad, a ser el pastor que Dios desea para vosotros».

Nuevamente, Sebastián Chico ha tenido palabras de cariño para el obispo de Cartagena a quien ha asegurado que ha sido para él «un padre, un hermano y un maestro».

Al finalizar la celebración, el obispo de Jaén ha recorrido el interior de la catedral bendiciendo a todos los presentes. A la puerta le esperaba un numeroso grupo de fieles que esperaban para saludar al nuevo Obispo y sus convecinos de Cehegín que lo recibieron con cánticos en honor a la Virgen de las Maravillas, patrona del municipio.