La lluvia y los pronósticos tan favorables para uno de los candidatos está frenando un poco, en estas primeras horas, la participación en las primarias del PSRM. Hoy más de 5.000 militantes elegirán por voto secreto y en urna quién será el nuevo líder de los socialistas murcianos. "Una vez más, volvemos a dar ejemplo de democracia interna", han asegurado desde la dirección regional.

Hasta la sede de la Agrupación Murcia Este-Vistalegre, la más importante de la Región, se han acercado desde que se abriesen las urnas a las 10.00 horas decenas de militantes. Entre ellos se encontraba el nuevo secretario general de esta Agrupación, Rafael González Tovar. "La impresión que tengo, y creo que es compartida por el resto del partido, es que es un orgullo que el PSOE posea este sistema de primarias; somos prácticamente el único partido que las hace, y las hace bien: La elección del secretario general se realiza mediante la fórmula un militante un voto, en la que participa todo el mundo y donde no hay voto delegado sino directo", asegura el ex secretario general del PSRM entre 2012 y 2017, que considera que para los socialistas los días de primarias "son días de fiesta y orgullo en los que algunos compañeros se presentan como candidatos libremente y los militantes votan libremente".

En tanto que secretario general de Murcia Este, Tovar se ha implicado en el proceso trabajando para que los candidatos visitasen la sede de Vistalegre y pudiesen "explicar sus proyectos y debatir con nosotros". Por otra parte, ha detallado que todo se ha dispuesto que garantizar "la confidencialidad y la equidad" y evitar cualquier tipo de elemento extraño que pudiese ejercer presión durante la jornada de primarias.

El que fuese delegado del Gobierno en la Región de Murcia entre 2008 y 2011 entiende que "la campaña ha sido limpia" y que durante el proceso no se ha subido el tono más de lo necesario. "Los candidatos se han respetado", cree. Tovar, como ya se comprometiera al comienza el proceso, no ha querido desvelar la orientación de su voto. "Ya dije que sería imparcial, no creo que se deba influir desde arriba, me niego, mi posición debe ser de respeto a los dos candidatos; la compañera o el compañera que salga ganador será el secretario general de todos los socialistas murcianos".

Desea que con la llegada del nuevo secretario general se produzcan "cambios de funcionamiento, de impulso al partido, y espero que en esta nueva etapa, sea quien sea el ganador, los pongan en marcha, y trabajar para ganar la Comunidad, en ese aspecto, Murcia-Este estará con quien lidere es movimiento".

También acudía hasta la sede de Vistalegre la exdiputada en el Congreso por Murcia, María González Veracruz. "Siempre es una fiesta abrir las agrupaciones, sobre todo después de la pandemia, y el proceso de primarias lo ha sido", señala. Explica que durante estos días se han organizado muchos debates y asambleas en la Agrupación, "algo que se agradece muchísimo, desde el punto de vista militante, intelectual pero también afectivo".

Admite que este proceso de primarias lo ha vivido de una manera muy diferente al que vivió hace cuatro años "con esa intensidad, recorriendo todas las agrupaciones, con tanto cariño". Ahora, González Veracruz está más volcada en su profesión de funcionaria en prácticas, "aunque se puede ser útil desde muchos sitios, por ejemplo, desde una militancia activa". Pese a todo, quiso hacer un llamamiento a todos los militantes para que voten.

"Costó mucho conseguir estas primarias, un militante un voto", destaca la exdiputada nacional y regional socialista, que recuerda los congresos del partido a nivel federal de la mano de Pérez Rubalcaba. "Desde esa igualdad que tenemos deseo que le vaya muy bien a mi partido, que lo quiero mucho y al que le he dedicado gran parte de mi vida y de mi juventud para poder cambiar las políticas de esta Región; eso es lo que más me motiva, que se puedan dar cambios reales", afirmó. "Soy profesora, estoy viviendo la falta de docentes, de recursos, mis hijos van a dos colegios públicos, y soy una apasionada de mi tierra, por eso quiero cambiarla porque sé que tiene muchísimo potencial y creo que esos cambios tienen que venir de la mano del PSOE".