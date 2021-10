Digitalizar las aulas tras la experiencia que el sistema educativo ha vivido durante la pandemia, cuando se establecieron clases telemáticas y más tarde semipresenciales, es una necesidad ahora más imperiosa que nunca. La Consejería de Educación está preparando un decreto para regular el uso de los dispositivos electrónicos en las aulas, con el foco puesto en las enseñazas de régimen especial. Estas comprenden a los centros de educación para adultos, de Formación Profesional, las escuelas de idiomas o los centros de enseñanzas artíticas como danza o baile. Educación quiere cambiar la metodología docente para que el proceso de enseñanza se consolide en un entorno digital. «Con la pretensión de que todos los docentes vayan sustituyendo la metodología tradicional por la digital, los centros educativos de cualquier etapa y enseñanza podrán adscribirse a este sistema de enseñanza bajo tres niveles de inmersión que dependerán del número de unidades y horario asignado a desarrollar esta metodología digital», señala el documento que recoge las líneas generales del decreto, que se encuentra en información pública.

Educación señala que la pandemia ha dejado «al descubierto ciertos problemas que arrastra el sistema educativo regional derivado de la brecha digital que se produce en ciertas zonas de la Región», por lo que esta regulación recoge la dotación de dispositivos electrónicos para estas enseñanzas con el fin de que se «corrija» la brecha digital.

La Consejería busca dotar de un marco jurídico a una «nueva manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje «que se desarrolla en un entorno digital. «Dicho entorno está formado por material informático de uso del docente (PDI, pantalla interactiva…) y de uso del alumnado (ordenador, tablet…), que en gran parte será de dotación de la Consejería».

ANPE pide rectificar la orden de concurso de traslados

ANPE solicita la publicación por parte de la Consejería de Educación de la corrección de la Convocatoria del Concurso de Traslados, con el fin de que se valore el Máster de Secundaria del Profesorado a aquellos docentes que no es requisito de ingreso este título, tal y como había informado la Consejería de Educación en los días previos a la publicación de dicha Convocatoria, habiéndolo incluso publicitado en varias redes sociales. «Después de que la Consejería de Educación nos informara de que la novedad de este año en el Concurso de Traslados sería la valoración del Máster de Secundaria del profesorado tanto para el Cuerpo de Maestros y otros, no es de recibo que no aparezca por escrito en la publicación de la Orden de Convocatoria del Concurso de Traslados».