El 15 de octubre se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural, poniendo en valor el papel de las mujeres en el mantenimiento de los pueblos y en el futuro para el campo. Con este motivo, el diario LA OPINIÓN, Prensa Ibérica y AgroBank organizaron el pasado jueves la mesa de expertos ‘El impulso femenino en el sector agroalimentario’, en la que personas referentes en el sector agrario de la Región de Murcia dieron a conocer las experiencias de estas mujeres emprendedoras, que han apostado por visibilizar el papel fundamental de la mujer rural en el desarrollo de una era postcovid.

En el evento participaron José Gil García, responsable de AgroBank de la dirección territorial de Murcia de CaixaBank; Remedios García Poveda, directora general de Agricultura, Industria Agroalimentaria y Cooperativismo Agrario; Carmen Inglés, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) de la Región de Murcia; María del Mar Galindo, ingeniera agroalimentaria y socia de Agrícola Galindo; y Ana Belén Olivares, veterinaria en el departamento técnico y responsable en temas de igualdad en la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM). La mesa de expertos estuvo moderada por el periodista Rubén Juan Serna.

Olivares explicó que en FECOAM se creó el departamento de Igualdad para cumplir con la normativa y destacó lo importantes que son la formación y la concienciación para lograr una mayor participación de las mujeres en el medio rural. «Las cooperativas agrícolas son un mundo bastante masculinizado, por lo que hay que hacer valer a la mujer», dijo Olivares, quien detalló que el 27% de los socios de cooperativas son mujeres, pero hay pocas en los consejos rectores.

También abogó por que las mujeres «se equiparen en responsabilidades en el trabajo y en salarios con los hombres». Además, indicó que FECOAM pertenece a un grupo de trabajo en cooperativas agroalimentarias para la igualdad y desarrolla varios programas de formación, sobre todo en colaboración con el Instituto de la Mujer. «Desde FECOAM sensibilizamos al entorno cooperativo sobre este tema y poco a poco lo estamos consiguiendo», añadió.

Inglés afirmó que AFAMMER es una organización sin ánimo de lucro a nivel nacional que en Murcia nació en 1991 para favorecer la presencia de la mujer en el mundo rural. «Comenzamos a trabajar para conseguir la igualdad de oportunidades en unos años en los que había una nula concienciación del papel de la mujer en el mundo rural. La situación de las mujeres ha cambiado debido a nuestro inconformismo y esfuerzo. AFAMMER ha roto estereotipos muy arraigados en el mundo rural», indicó.

La organización se centra sobre todo en programas de formación, que cada vez son más específicos, y en fomentar la iniciativa empresarial de las mujeres. Inglés afirmó que la pandemia ha afectado a las mujeres rurales, porque «sobre ellas han recaído más las labores domésticas, pero no ha hecho mella en su liderazgo». Y señaló que reivindican, entre otras cosas, la figura de la titularidad compartida en las explotaciones agrícolas y acabar con las altas tasas de desempleo femenino en el medio rural.

Inglés subrayó que «las mujeres ya están integradas en el mundo rural gracias a su esfuerzo y tesón» y dijo que el apoyo de las administración es fundamental para que la mujer rural «ocupe el lugar que le corresponde por derecho. Las mujeres son el futuro de los pueblos».

José Gil aseguró que AgroBank colabora en «el empoderamiento de la mujer rural y, junto a su esfuerzo y perseverancia, contribuimos con nuestros productos a impulsar el negocio agrario». Gil dijo que las mujeres rurales son fundamentales para abordar dos grandes retos: el cambio climático y el aumento de la población mundial, que «conlleva un aumento de la producción agroalimenteria, pero debe ser de forma sostenible». Y remarcó que Agrobank apuesta por mantener la cercanía con el cliente, con servicios financieros específicos y una amplia red de oficinas y de especialistas, a la vez que ayuda a la transformación digital y a conseguir fondos Next Generation.

Gil García comentó que «somos la entidad con más presencia en el ámbito rural y no nos vamos de los pueblos», y dijo que trabajan por la igualdad: «Un claro ejemplo es que nuestra directora territorial es una mujer».

García Poveda explicó que cuando las mujeres se incorporaron al ámbito laboral en el medio rural, a partir del siglo XVIII, «demostraron que son claves en la fijación de la población, en el desarrollo de los pueblos y en la conservación de la naturaleza. Y cada vez son más importantes». Afirmó que las administraciones, como el Gobierno regional, «premian la presencia de las mujeres en el mundo rural», y dijo que «es un crecimiento lento, pero estamos ahí apoyando, pues ellas tienen una capacidad innata de gestionar». García Poveda añadió que el 33% de las ayudas a la creación de empresas agrarias se han concedido a mujeres: «Es todavía poco, pero estamos avanzando».

Galindo explicó que ella forma parte del relevo generacional de una empresa agrícola familiar y recordó que antes las mujeres no eran propietarias de las explotaciones, no cotizaban por su trabajo y no tenían acceso a ciertos servicios. «La situación -indicó- ha cambiado y se ha normalizado la presencia de la mujer en el mundo rural. Tenemos un nombre, una voz y una visibilidad. La mujer tiene más representación en la toma de decisiones y está liderando sociedades agrarias y cooperativas. Invito a las personas a que vayan a pie de campo y que vean la realidad».

En las conclusiones de la mesa de expertos, Ana Belén Olivares citó la siguiente frase: «Más mujeres, mejores empresas», que le dio pie para afirmar que «nosotras gestionamos muy bien, pero tenemos que creérnoslo más y ser menos críticas con nosotras mismas». Además, destacó que en la nueva PAC ya se contempla el desarrollo estratégico de la mujer en el sector rural y dijo que «la mujer es clave para abordar el reto demográfico». Y afirmó que no se puede permitir que haya mujeres trabajando en el campo sin estar cotizando.

Carmen Inglés aseguró que «las mujeres somos el motor de desarrollo del mundo rural y las jóvenes deben apostar por su entorno con proyectos innovadores y cogiendo el testigo». También incidió en la igualdad de oportunidades y dijo que «parece que está todo conseguido pero no hay que bajar la guardia».

José Gil García resaltó que Agrobank colabora para que la mujer se incorpore al mundo rural y destacó los convenios que tiene con organizaciones como AFAMMER y FADEMUR, a nivel nacional, y con asociaciones de ámbito regional como ‘Agua y Tierra’ de COAG Murcia. Abogó por evitar la despoblación del campo y dijo que AgroBank es el mayor banco de microcréditos, con los que ayudan a la mujer «a crecer en el entorno rural, a la vez que sirven para apoyar el relevo generacional».

Remedios García Poveda dijo que desde el Gobierno regional «vamos a hacer todo lo posible para que sea visible todo lo que las mujeres están haciendo en el mundo rural, participando en todas las iniciativas que podamos». La directora general de Agricultura remarcó que hay una baremación extra en las ayudas para los proyectos que lideran mujeres y para la presencia femenina en los consejos de administración. También abogó por la titularidad compartida de las explotaciones y por mejorar la formación y la profesionalización de las mujeres. «El Gobierno regional está a tope con la agricultura y con las mujeres», concluyó.

Por su parte, María del Mar Galindo comentó que «yo soy la viva imagen de una mujer que esta en el sector a pie de campo y veo que cada día se normaliza más la presencia de las mujeres y es mayor su participación en los cargo decisivos». Y dijo que «a nadie debería sorprender que cada vez hay más mujeres en el sector agrícola con nombre, voz, presencia y visibilidad».