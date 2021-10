La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo Región de Murcia (HoyTú) ha solicitado al Gobierno regional que antes de tomar nuevas medidas restrictivas analice el origen de los posibles brotes por COVID-19 que puedan registrarse. "Tal y como se viene demostrando desde hace meses la hostelería no es el problema del aumento de contagios. Si la situación repuntara habrá que adoptar medidas de una precisión quirúrgica, actuando solo allí donde sea necesario", explica Jesús Jiménez, presidente de la patronal.

Los datos de los últimos días indican que la incidencia de la Covid en la Región de Murcia se encuentra levemente al alza, un incremento que no es preocupante ya que no está conllevando un aumento de la presión hospitalaria. “Por ahora la situación está controlada, el nivel de vacunación es alto y no son necesarias nuevas medidas. Pero tenemos cierto temor de volver a pagar los platos rotos si se produce una subida, porque siempre se acaba echando la culpa injustificadamente a la hostelería”, apuntan desde HoyTú.

Un sector que en la Región de Murcia sigue funcionando a medio gas, sin que sus clientes puedan consumir en las barras de los establecimientos ni en las pistas de baile de los locales de ocio. “Necesitamos que esas restricciones se eliminen. Pueden mirarse perfectamente en otras provincias, donde así ocurre y la incidencia no ha crecido”, señala Jiménez.