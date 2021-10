Patricia Navarro, ganadora del Concurso de Trovos ‘Pascual García Mateos’ del Festival Internacional Cante de las Minas de La Unión, ha impulsado con este galardón y reconocimiento el primer grupo de mujeres jóvenes troveras de la Región de Murcia con el objetivo de mantener viva esta tradición del arte del verso repentizado y de demostrar que «no sólo es cosa de hombres y de personas mayores». Navarro, alumna del grado en Educación Primaria de ISEN de Cartagena y apodada ‘La Trovera’, hace un llamamiento a la gente de su edad y afirma que cada vez son más las mujeres y los jóvenes que comienzan a trovar y a presentarse a concursos de este arte de la repentización. Y comenta que para fomentar esa tendencia incipiente ha nacido dicho grupo de jóvenes mujeres troveras del que forma parte.

Patricia afirma que «hay un miedo creado en los jóvenes, ya que el trovo siempre se ha visto como algo de gente mayor y de hombres». Ella misma dudó mucho antes de presentarse al Concurso de Trovos del Cante de las Minas, ya que «no me creía preparada para enfrentarme a grandes troveros, pero quise demostrar que las mujeres somos valientes».

«Cuando gané sentí muchas cosas por dentro y estaba súper emocionada, e incluso ahora todavía no acabo de creérmelo y no soy consciente del todo», comenta Patricia, quien dice que con el triunfo que logró el pasado mes de agosto representa «a las mujeres y a la gente joven, que debemos conocer las tradiciones, pues si no las protegemos y las cuidamos se van a perder». La carrera artística de Patricia a alto nivel acaba de comenzar y se le pueden augurar muchos más éxitos, pues su intención es continuar presentándose a concursos de trovos.

En el terreno de la enseñanza, Patricia, que acaba de empezar el tercer curso del Grado en Educación Primaria en ISEN, reivindica el verso repentizado como una herramienta educativa. «En asignaturas como Lengua, Literatura o Historia de España podemos utilizar el trovo no sólo para transmitir la cultura sino también para animar a los niños a que conozcan las tradiciones», asegura.