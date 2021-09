La pérdida de audición puede ser causada por diferentes factores. A pesar de ello, es cierto que la edad es una de las principales causas de padecerla. Esto es conocido como presbiacusia y, para poder detectarla a tiempo, en Audika recomiendan realizarse revisiones audiológicas completas a partir de los 50 años.

Como señala Ángela Pérez, técnico superior en Audiología Protésica en Audika, «con el paso del tiempo, las células sensoriales que tenemos en el oído interno se debilitan. Esto hace que la información recibida no pueda ser transmitida de una manera correcta a través de ellas».

Es importante saber que el oído y el cerebro están íntimamente conectados. Por tanto, si el oído no recoge los sonidos de forma correcta, el cerebro no podrá interpretarlo. Para que el cerebro funcione correctamente necesita una perspectiva sonora completa, y los audífonos en este caso son la mejor solución auditiva para asegurarse que se reciben con calidad todos los sonidos del entorno.

En Audika detectamos los primeros síntomas de la pérdida auditiva y ofrecemos soluciones ajustadas a las necesidades de cada persona

Pérez cuenta cómo día a día recibe en su centro Audika de Murcia a personas que se quejan de tener que subir el volumen del televisor más de lo habitual o de la dificultad que sienten para poder oír a sus nietos, entre otros problemas cotidianos.

Pero en la mayoría de las ocasiones, son los familiares quienes visitan el centro, preocupados porque sus padres ya no escuchan como antes. Por ello, el papel de la familia y el entorno más cercano son fundamentales para detectar los primeros signos y buscar soluciones. « Si no tratamos correctamente la pérdida auditiva puede desembocar en aislamiento social, ya que tienden a limitar sus relaciones sociales debido a las dificultades que les supone interactuar con otras personas».

La experta en Audiología Protésica en Audika recuerda «con cariño» el caso de «una señora que vino acompañada de su hija. La mujer se puso a llorar antes de realizarle la prueba. Estaba atravesando una depresión y me comentaba que sentía que no podía hacer nada sola y no quería ser un estorbo. Su hija me decía que no se integraba, que evitaba las reuniones familiares y que los nietos decían que la abuela estaba rara, que parecía que no quería estar con ellos. El momento de la adaptación de los audífonos fue muy emocionante, porque esta vez lloraba, pero de alegría».

El cambio fue impactante, recuerda la técnico de Audika. La mujer volvió a ser independiente y a disfrutar de sus nietos como antes.

«Es muy importante no dejarlo pasar y acudir inmediatamente a un centro especializado ante los primeros signos», señala Pérez.

En Audika son especialistas en el cuidado auditivo. «Detectamos los primeros síntomas de la pérdida auditiva y ofrecemos soluciones que se ajustan a las necesidades de cada persona».

Detectar a tiempo la aparición de problemas auditivos es clave; de no hacerlo, existe una mayor probabilidad de padecer enfermedades cognitivas como ansiedad, depresión o agotamiento. En muchos casos, los afectados también reconocen llegar mentalmente cansados al final del día debido al continuo sobreesfuerzo auditivo. Incluso se ha demostrado en muchos casos la aparición de demencia temprana.

«Como siempre me gusta decirles a mis pacientes, no dejemos que la falta de audición nos aleje de las personas», concluye Ángela Pérez.

Más sobre Audika

Web: https://www.audika.es/

Audika Murcia

Dirección: Avenida Marqués de los Vélez nº13 Bajo (Frente al Hospital Morales Meseguer, 30008, Murcia

Teléfono: 968967798

Email: murcia@audika.es

Horario: L-V 9:30–14:00, 16:30–19:30, S-D Cerrado

Audika Cartagena

Dirección: Alameda de San Antón, 18, 30205, Cartagena

Teléfono: 868979847

Email: cartagena@audika.es

Horario: L-V 9:30–14:00, 16:30–19:30, S-D Cerrado

Audika Jumilla

Dirección: Avda. de Levante, 45 (junto a la autoescuela de Santa Ana), 30520, Jumilla

Teléfono: 968783824

Email: jumilla@audika.es

Horario: L-V 9:30–14:00, 16:30–19:30, S-D Cerrado