Isabel Sánchez, premio a la trayectoria empresarial: "He llegado tan lejos gracias al apoyo y esfuerzo de un gran equipo laboral y personal"

De la mano de Olga García, Isabel Sánchez recogió este galardón en honor a toda una trayectoria empresarial. El grupo Disfrimur, del cual forma parte toda su familia, nació en 1989 con unos orígenes muy humildes y hoy en día cuentan con una extensa flota de camiones: «De pequeños, mis hermanos y yo teníamos el sueño de tener un tráiler. En la actualidad,tenemos muchos y ya no nos da tiempo a contarlos».

Sánchez explicó lo complicado de ser mujer y formar parte de un mundo tan masculino como lo es el transporte: «Recuerdo que cuando mi padre me mandaba a realizar operaciones financieras al principio siempre me preguntaban que dónde estaba mi padre».

Todo esto, además, se suma a la tarea de ser madre de dos niños de los que, dice, se ha podido hacer cargo gracias al equipo personal y laboral. «Te tienes que rodear de gente que te ayude, eso hace que todo fluya», recomienda, «yo creo que uno solo no podría llegar tan lejos».

Por todo esto, reconoció la gran labor de su madre: «Hoy recojo este premio por los logros que ella ha ido consiguiendo».

Pilar Fernández, premio a la Igualdad: "Es un orgullo ver que ayudamos a las mujeres a salir de una situación de violencia"

Isabel Franco, consejera de Mujer e Igualdad de la Región de Murcia, fue la encargada de otorgar el premio a Pilar Fernández, quien quiso compartir el galardón con todo su equipo de profesionales. «Nadie avanza sola y las dos mil compañeras que me impulsan, me sostienen y, sobre todo, aprendo de ellas, dijo. La lorquina atribuyó su vocación social a su padre, quien le insistía de pequeña a estar a pie de calle con la gente para saber de primera mano cuáles son sus necesidades.

La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca se creó en 1993 con la finalidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres para conseguir un mundo más justo e igualitario. Para ello, llevan a cabo proyectos de prevención de violencia de género en los institutos y fomentan el asociacionismo para que las mujeres sigan uniéndose.

En este sentido, recordó que hay que seguir trabajando porque muchas víctimas guardan silencio por miedo. «Cuando las mujeres salen de esta situación y son autónomas económicamente, nos sentimos muy orgullosas», explicó Fernández.

Encarnación Godoy, premio a la Innovación: "Este reconocimiento es fruto de la convivencia, el esfuerzo y el trabajo duro"

María José Bernal entregó el premio a la Innovación a Encarnación Godoy. Esta jienense, afincada en Murcia, demostró con 76 años que la edad no es un impedimento a la hora de innovar. Con un gran recorrido a sus espaldas, recordó que su trabajo, una compañía de industrias gráficas, no ha venido de la nada, sino que es fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo en familia. «Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho mi marido y yo porque han sido veinticuatro horas de convivencia, esfuerzo y trabajo», explicó.

Además, contó las dificultades por las que pasaba una mujer en aquella época cuando quería acceder al trabajo: «Mi padre me decía que no me hacía falta trabajar, que él me podía mantener, pero yo insistí hasta conseguirlo».

Así empezó a formar parte de una empresa que años después dirigiría junto al que ahora es su marido. Godoy contó que la empresa ha sido su vida y que ha vivido de la casa al trabajo y viceversa: «Trabajábamos sábados y domingos, lo que el cliente necesitara». «Aún hoy seguimos luchando y seguiremos hasta que dios quiera», finalizó.