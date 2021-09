Continúa el goteo de pateras: más de 200 migrantes alcanzaron las costas de la Región de Murcia desde el día de ayer. Una de las barcazas, de poca consistencia, alcanzó la playa de Bahía, en Mazarrón, desde África. Hoy, martes, de momento van siete barcas con un total de 85 personas. Han de sumarse a las nueve embarcaciones con 123 migrantes fueron interceptadas en las costas cartageneras ayer, lunes, indican desde el departamento de José Vélez. Todos ellos, a priori, en buen estado de salud y de nacionalidad argelina.

Cabe recordar que estos extranjeros no han cometido delito alguno, salvo entrar de forma irregular en España. Por tanto, a las 72 horas de llegar, pueden quedar libres. Entonces se les ofrece formar parte del programa de acogida del Ministerio de Migraciones, algo que pueden aceptar o declinar. Eso sí, se les hace a todos la prueba para ver si tienen coronavirus. El que dé positivo, va al hospital, mientras que sus compañeros de embarcación han de hacer cuarentena.

Hoy, martes, la primera embarcación fue interceptada a una milla de cabo Tiñoso (Cartagena) con diez varones y dos mujeres que habían sido rescatados por un barco pesquero y trasladados por Cruz Roja a La Azohía. La segunda barca se localizó a 26 millas al sur del monte de las Cenizas con 16 varones y una mujer, mientras que otra patera al lado de esta transportaba ocho hombres. También en ese punto se localizaron otras tres embarcación con 33 hombres, a 46 millas, y la última fue encontrada en cala Dentones por una embarcación de la Guardia Civil, con quince inmigrantes, dos de ellos menores de edad.

El lunes, los 115 varones adultos, las 7 mujeres y el único menor fueron trasladados al puerto de Cartagena. Cuando son trasladados a la dársena de Escombreras, donde son custodiados por la Policía Nacional, los extranjeros son sometidos a una PCR. Quienes están contagiados, ingresan en un hospital, aunque no tengan síntomas, mientras que sus compañeros de patera han de ser aislados. Dado que carecen de arraigo en la Región, y no es posible llevar un control de si están respetando la cuarentena obligatoria, son alojados en el Cenajo. Desde la Delegación del Gobierno en Murcia apuntaron que en estos momentos no hay nadie en este hotel del Noroeste.

No solo en la Región de Murcia Murcia. Cuarenta y dos inmigrantes más a bordo de varias pateras elevan a un total de 65 los indocumentados interceptados la pasada noche frente a las costas de Alicante, entre ellos varios niños (incluido un bebé) y mujeres. Asimismo, seis embarcaciones llegaron a Baleares con 77 personas a bordo.