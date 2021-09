¿Por qué tomaron la decisión de emprender?

Yo soy el 5º de siete hermanos de una familia muy trabajadora, mis padres nos inculcaron desde pequeños la importancia de ser independientes y autosuficientes, por lo que en casa el emprendimiento siempre ha estado muy presente. A esto hay que juntarle la llegada de Lulú a casa, un perrete de Golden Retriever. Empecé a buscar un servicio que me pudiese dar de la manera más cómoda todo lo que ella necesitaba, una comida de la mayor calidad, juguetes adaptados a su crecimiento y snacks naturales para empezar a adiestrarla lo mejor posible.

Llegados a este punto, encontré productos diversos, pero de forma separada y nunca del todo adaptada a las necesidades que yo tenía, y pensé que si yo tenía este problema, muchas más familias podrían tenerlo.

Y así nació Pamipe, un servicio 360 para el cuidado de los perros, ofreciendo una comida de calidad y adaptada a las características de cada una de nuestras mascotas como base primordial del proyecto. En cada PamipeBox se incluyen juguetes y snacks, de tal forma que cada mes podemos tener en casa lo necesario para cuidar de la mejor forma a nuestros perros. Además, no podía ser un servicio completo si no añadíamos un servicio veterinario. Este es un apoyo al cuidado de nuestras mascotas en el que resolver dudas de nutrición, adiestramiento, etc.

¿A qué destinarán los 2.000€ correspondientes al tercer premio?

Hace poco preparamos una exitosa donación de pienso, con la que conseguimos que más de 10.000 personas en Redes Sociales participaran, gracias a esa participación, los 2.000 € van destinados a alimentar a aquellos perros que están en protectoras y más lo necesitan.

Nuestros piensos se elaboran en huertos y granjas locales, reduciendo así la huella de carbono generada

¿Qué beneficios aporta el pienso personalizado a nuestras mascotas?

Cuando hablamos de pienso personalizado se hace referencia a la adaptación de la comida a las necesidades que tiene cada perro. Si cada mascota es única, su alimentación debe serla, no es lo mismo alimentar a un chihuahua que a un San Bernardo.

Es por ello que en función de su raza, edad, peso, nivel de actividad, y diferentes patologías que puedan tener, creamos una receta única para ellos, incluyendo detalles como que el nombre aparezca en el packaging y la cantidad diaria que debe tomar.

El beneficio principal es mejorar la vida y salud de nuestras mascotas, ya que una mala alimentación es la principal causa de aparición de cánceres y enfermedades en los canes. Igual que nosotros podemos ir a un nutricionista para que nos ayude con nuestra alimentación porque queremos lo mejor para nosotros, ¿cómo no hacer lo mismo para nuestras mascotas?

¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente este modelo de trabajo?

Creemos que las empresas tenemos la obligación de trabajar de manera responsable para con la sociedad y el medio ambiente. Por ello esto todas nuestras cajas, sacos, juguetes, hasta el vaso medidor, son reciclados y/o reciclables.

Además, todos nuestros piensos están elaborados en huertos y granjas locales, reduciendo así la huella de carbono generada.

¿Qué otros servicios ofrece Pamipe?

Pamipe no es solo alimentación, es un servicio completo para el cuidado de tu mascota, por ello incluimos juguetes, snacks y servicio veterinario, todo lo que tu perro necesita para ser feliz.

Dentro del servicio veterinario, ofrecemos consultas donde poder preguntar cualquier duda acerca de su mascota, no solo a nivel nutricional sino también en lo relacionado a adiestramiento, comportamientos extraños o enfermedades.

¿Creen que la sociedad está cada vez más concienciada con respecto a la adopción de mascotas?

Realmente sí, se abandonan un gran número de mascotas a lo largo del año, pero sí que es cierto que cada vez son más las familias que adoptan. Nosotros no queríamos quedarnos sentados sin hacer nada, sabemos que las protectoras necesitan ayuda de toda clase y por eso dentro de la filosofía de Pamipe, decidimos donar un plato de comida por cada compra que se haga.

¿Qué proyectos o productos maneja Pamipe para el futuro más próximo?

Estamos ya desarrollando el modelo de negocio para poder ofrecer este mismo servicio a otras mascotas, pero cada mercado tiene sus peculiaridades. Queremos estar bien preparados antes de lanzarnos a esta nueva aventura.

Por otro lado, Europa es un gran territorio en el que hay grandes oportunidades en lo relacionado a la internacionalización del modelo de negocio. Ya tenemos contacto con distintas empresas logísticas fuera de España para lo más pronto posible dar el salto a Portugal, Francia e Italia.

Más sobre Pamipe

Web: https://pamipe.com/