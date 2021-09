Los ayuntamientos de la Región podrán salvarse en 2022 de los recortes en el gasto que tuvieron que acometer hace una década, cuando la recaudación de impuestos se vino abajo a consecuencia de la crisis inmobiliaria y tuvieron que devolver al Estado el dinero ingresado de más antes de que las entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda se ajustaron a las cifras reales. En esta ocasión, el Ministerio se ha comprometido a mantener el próximo año las transferencias destinadas a los consistorios, aunque debería descontarles las cantidades abonadas de más en 2020, dado el desfase provocado por la pandemia en las transferencias del Estado se debe regularizar en 2022.

La Federación de Municipios nacional prevé que el Ministerio abonará en 2022 unos 3.500 millones a los consistorios para compensar las liquidaciones negativas y evitarles que tengan que devolver dinero, de acuerdo con el compromiso que la ministra, María Jesús Montero, adoptó el pasado mes de julio.

Los alcaldes y los responsables de Hacienda más veteranos no han olvidado las penurias que tuvieron que afrontar a partir de 2010, cuando llegó el momento de ajustar las cuentas de las transferencias de la Administración central. Además de la pérdida de los ingresos que sufrieron las arcas municipales, tuvieron que devolver al Estado el dinero que les había dado de más en los ejercicios anteriores a cuenta de su participación en los ingresos estatales, por lo que fue necesario establecer un aplazamiento para que pudieran digerir el agujero, aunque muchos acabaron necesitando el rescate.

Ahora los ayuntamientos esperan que el Gobierno central recoja en los Presupuestos Generales del Estado los 3.500 millones comprometidos con la Federación de Municipios y no tengan que hacer recortes para cuadrar sus cuentas. Aunque no hay datos sobre la cantidad que correspondería a la Región, podría rondar los 100 millones, teniendo en cuenta que Murcia representa algo menos del 3% de la recaudación nacional.

El anterior concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, del PP, ha calculado que la capital recibirá unos 15 millones, según sus cuentas.

Algunos alcaldes no ocultan su inquietud, porque hasta que vean aprobados los Presupuestos Generales del Estado no acaban de creerse que no tendrán que devolver dinero. Entre ellos se encuentra el alcalde de Ulea, Víctor Manuel López. El regidor considera que la rebaja de las entregas a cuenta sería catastrófica para los consistorios más pequeños, especialmente cuando sufren el impacto de la subida de la factura eléctrica y de los gastos sanitarios que la pandemia sigue provocando.

También el concejal de Hacienda de Lorca, Isidro Abellán, reconoce que se quedará tranquillo cuando vea las cuentas reflejadas en los Presupuestos del Estado. Sin embargo, el responsable de Hacienda de Murcia, Enrique Lorca, se muestra totalmente seguro de que Hacienda cumplirá su compromiso y mantendrá las entregas a cuenta. Lorca remite al comunicado oficial de la Federación de Municipios.