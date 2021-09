¿Cuál cree que son las razones por las que el suicidio es una de las principales causas de muerte en nuestro país?

En España se suicida una persona cada dos horas, diez al día. Aunque nuestro país no tiene los altos niveles de suicidio que se dan en países como Corea, Japón, Estados Unidos o Bélgica, es una tasa que como sociedad no nos podemos permitir. Las causas que llevan a una persona a valorar o a acabar con su vida son multifactoriales. No obstante, muy probablemente la primera causa es el escaso peso de la atención a la salud mental en nuestro sistema de salud. Los resultados arrojados por la última Encuesta Nacional de Salud de 2017 ya mostraban

que la población adulta en riesgo de mala salud mental en la Región de Murcia se sitúa por encima del 25% y que el acceso a los servicios de salud era insuficiente. De hecho, la Región de Murcia fue la comunidad autónoma en la que un mayor porcentaje de la población declaró inaccesibilidad a la atención de salud mental por problemas económicos (4,6%).

Esto nos convierte en una región desigual porque, aunque los problemas de salud mental afectan indistintamente a las diferentes capas sociales, la imposibilidad de acceder a un tratamiento gratuito y de calidad público hace que se ceben con aquellas personas con menos recursos.

Es urgente actuar al respecto...

Sí, no podemos normalizar esta situación. La salud mental debe ser accesible a todas las personas, mucho más en un modelo social como el actual; consumista, competitivo e individualista que produce grandes dosis de frustración y ansiedad en la gente y que genera la sensación de que somos exclusivamente responsables de todo lo que nos pasa. Si no tienes un buen trabajo es porque no has estudiado lo suficiente; si sufres estrés, por no saber organizarte; si estás pasando por un proceso depresivo es porque no sabes ver el lado bueno de la vida... Esto tiene que cambiar, hay veces que una sola no puede salir adelante con los recursos con los que cuenta, como también tienen que cambiar el estigma asociado a los problemas mentales.

Y en ese contexto, ¿qué papel juega el Ayuntamiento de Murcia?

La salud mental es un reto y una prioridad para el equipo de Gobierno que encabeza el alcalde José Antonio Serrano. Ya en la oposición pusimos de manifiesto la necesidad de articular un Plan Municipal de Salud Mental que mejore la calidad de vida de la gente de Murcia, que haga de nuestro municipio un lugar mejor en el que vivir y desarrollarse. Para cambiar la tendencia y transicionar a un modelo social más humano, más empático y más sano es necesario que todas las administraciones pongan de su parte. Nosotros creemos que los grandes cambios se producen desde lo local, por eso vamos a impulsar un Plan, pero no dejaremos de reclamar políticas globales.

¿Qué abordará ese Plan de Salud Mental municipal?

Abordará diferentes líneas estratégicas. Cuando una persona tienen un problema de salud mental, a menudo va asociado a determinantes sociales: la vivienda, el acceso al empleo, las dificultades para conciliar... Por eso, trabajaremos de forma transversal implicando a diferentes concejalías y servicios municipales.

Para la realización del diagnóstico y la elaboración de las líneas de trabajo del Plan tenemos previsto convocar a finales de este mes la Mesa por la Salud Mental municipal, en la que estarán representadas las diferentes administraciones y entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental.

¿De qué recursos dispone actualmente el Consistorio murciano para ayudar a estas personas vulnerables?

Existen diferentes recursos en el Ayuntamiento para atender a las situaciones de personas con necesidades en el ámbito de la salud mental. Los centros de servicios sociales cuentan con psicólogos, también se da un servicio de atención psicológica a jóvenes y firmamos un convenio con el Teléfono de la Esperanza para atender situaciones de emergencia. Todos estos recursos serán armonizados y reorganizados para que haya una coherencia con la puesta en marcha del Plan Municipal de Salud Mental.

¿Considera que se habla abiertamente del suicidio en la sociedad actual o es un tema tabú que hay que romper?

No solo el suicidio es un tema tabú, la salud mental en general es un tema tabú. Creo que es una tendencia que debe cambiar. Debemos hablar de ello abiertamente, romper el estigma asociado, que generalmente aumenta la sensación de angustia de la persona que está pasando por el proceso. Creo que el ejemplo que vimos este verano en las Olimpiadas con Simone Biles fue un gran paso hacia delante en lo que a normalización se refiere. No pasa nada si no puedes con todo, no eres menos válida ni peor, solo una persona normal y las personas normales a veces padecemos estrés, ansiedad o depresión. Creo que es el momento de que salgamos del armario y hablemos de ello abiertamente, no solo para ayudarnos a nosotros mismos sino también a los demás.

Y a nivel informativo, ¿cuál cree que debería ser tratamiento que los medios deben hacer de este tipo de noticias?

Los medios de comunicación social juegan un papel significativo. No solo los medios tradicionales como radio, televisión y prensa, sino también las plataformas virtuales y, a través de ellas, en las redes sociales de todo el mundo. Estos modos de comunicar ejercen una fuerte influencia sobre las actitudes, creencias y comportamientos de la comunidad, y también pueden de desempeñar un rol activo en la promoción y prevención del suicidio ya que pueden proporcionar información a la población sobre los indicadores de detección y también sobre los recursos de asistencia y tratamiento.

En este sentido, ¿cree que son necesarios más eventos como este organizado por LA OPINIÓN y el Colegio de Psicología de la Región para dar visibilidad a la problemática?

Creo que este tipo de eventos son imprescindibles y demuestran un gran ejercicio de responsabilidad y empatía por parte de quienes los organizan. Aquello de lo que no se habla no existe y hay temas, como el que se aborda en esta jornada, que es necesario poner encima de la mesa. Considero que es valiente y muy necesario hacerlo.