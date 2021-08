Los brotes de coronavirus que se han registrado en las residencias de la Región preocupan a la consejería de Política Social, que va a hacer una propuesta al departamento de Salud para garantizar que el coronavirus no siga provocando contagios y fallecidos en estos centros.

En concreto, la idea del departamento que dirige Isabel Franco es que se hagan test de antígenos todos los días a los trabajadores de residencias que, por distintas razones, aún no hayan recibido el pinchazo. Esta propuesta será puesta sobre la mesa por la Consejería en el transcurso de la reunión que hoy mismo tendrá lugar en la edificio Habitamia, según ha podido saber esta Redacción.

La Consejería de Política Social quiere que todos los trabajadores sociosanitarios que aún no tienen la dosis se vacunen y recuerda que hay un mínimo porcentaje sin el pinchazo en residencias, ya que la cifra del 3% de no vacunados aportada hasta ahora engloba, además de la plantilla de residentes de mayores a los empleados de centros de día, de menores, de discapacitados, etcétera.

El departamento de Franco ha mantenido ya contactos con los sindicatos, que están en la misma línea que la Comunidad Autónoma y también son partidaros de que la vacunación sea obligatoria.

Las vacunas obligatorias para trabajar en este tipo de centros no son algo nuevo. En el caso de la hepatitis, por ejemplo, todas las personas empleadas en las residencias deben contar con esta vacuna, por lo que obligar a ponerse las dosis contra el coronavirus no sería algo inusual, indican las fuentes consultadas.

Hay que tener en cuenta que los trabajadores de residencias que, hasta ahora, no han sido inoculados no son personas que rechacen de pleno el pinchazo. Muchos no han ido a vacunarse por motivos dispares (que han tenido otro problema de salud no relacionado con la covid o que les ha pillado de vacaciones, por ejemplo), por lo que no se trataría de empleados negacionistas.

Política Social, además, hará una campaña interna entre la plantilla de las residencias para aumentar el porcentaja de vacunados con el objetivo de llegar al 100% de los sociosanitarios.

Con datos del lunes en la mano, hay brotes en cuatro residencias de la Región de Murcia: uno en Lorca, otro en Fuente Álamo y dos en Cartagena.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reveló el lunes que el 68% de las 163 personas ingresadas por covid en los hospitales de la Región de Murcia no se había vacunado. Se trata de pacientes con edades comprendidas entre los 17 y los 94 años. Asimismo, informó de que en Cuidados Intensivos hay 29 enfermos, de entre 23 y 84 años, y «más de un 83% no estaban vacunados».

Priorizar a las embarazadas

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, exige priorizar la vacunación de las embarazadas, ante los casos de gravedad registrados en las últimas semanas, que han provocado al menos un fallecimiento y el ingreso en UCI de varias mujeres.

Para la diputada de la formación morada «no basta con dar a las embarazadas la posibilidad de vacunarse en sus centros de salud, ya que los consultorios están saturados por la falta de refuerzos». Por ello, ha exigido «que se vacune a las embarazadas sin cita como ya están haciendo otras comunidades». Marín ve «una prueba más de la violencia sistemática que se ejerce contra la mujer».

Impulso a la vacunación entre universitarios desde UMU y UPCT

Los consejos de estudiantes de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena han animado a sus compañeros a que durante las próximas semanas se vacunen contra la covid-19 para así garantizar un entorno más seguro con el comienzo del curso en septiembre. «La vacunación es imprescindible para volver a un entorno académico similar al anterior a la pandemia, por lo que es una gran noticia que ya se hayan vacunado más de la mitad de los jóvenes en edad universitaria», señala Amal Conesa, presidente del CEUM. Desde el CEUPCT, José María Pérez ha recordado que los universitarios tienen ahora «la oportunidad de acudir» a inmunizarse y de «iniciar las clases en septiembre con la pauta completa».