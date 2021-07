El Comité Regional del Partido Socialista de la Región de Murcia, celebrado durante la noche del jueves, fue intenso, y dejó algunos momentos llamativos. Uno de ellos fue la intervención del secretario general de PSRM, Diego Conesa, cuando respondió una cuestión previa de la secretaria de Infraestructuras de la Ejecutiva, María José Lajarín, sobre la fallida moción de censura en la Asamblea Regional contra el presidente López Miras.

En un audio al que ha tenido acceso esta Redacción, se puede escuchar a Diego Conesa asegurar que la Dirección Nacional de su partido, con el actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como máximo responsable durante el proceso, estaba perfectamente advertido de que no se contaban con todas los votos necesarios, por parte de Ciudadanos, para que la moción prosperara. «Esta moción de censura se tomó con unas advertencias iniciales que las trasladamos a la dirección del partido, a nivel federal, en una reunión en Madrid, con el responsable de Ciudadanos a nivel nacional y regional, y con Félix Bolaños, el actual ministro de Presidencia». Afirma Diego Conesa que en ese encuentro, previo a la noche de las firmas de la moción con Cs, tanto el secretario de Organización de PSRM, Jordi Arce, como el delegado del Gobierno, José Vélez, reprendieron al responsable nacional de Ciudadanos por no saber contar; «le dijimos que no tenían seis votos, que tenían cuatro, y que de esos cuatro, uno, o lo ataban a la pata de la cama o tampoco iban a tener los votos necesarios; literalmente, con esas palabras», se escucha decir al líder socialista en el audio.

El líder insiste poco después en destacar que el alto cargo del PSOE que pueda dar fe de lo sucedido en esa reunión es Félix Bolaños, (en ese momento secretario general de la Presidencia del Gobierno de España). «Es el que ha estado en todo este proceso y en las negociaciones que haya podido haber a nivel nacional. Digo esto, compañeros y compañeras, porque... advertidos estaban», remata el líder socialista.

Tras describir cómo se mantuvieron varias reuniones, Conesa pasó a recordar lo que ocurrió la noche en la que los diputados de Ciudadanos firmaron la moción de censura. «Bolaños (que tiene al tanto al presidente Pedro Sánchez) comenta que vayamos adelante, que vamos a tener todo el apoyo, que están las firmas de Ciudadanos; a pesar de eso, preguntamos off the record qué es lo que ha dicho Valle Miguélez, la persona que había que atar a la pata de la cama, y de la que habíamos advertido a nivel nacional». Según el secretario general socialista, Bolaños contestó que Miguélez dijo en el momento de la firma: ‘Hombre, no vamos a desaprovechar la oportunidad de tener una presidencia de una comunidad autónoma por parte de Ciudadanos’. Eso es la realidad, lo que ocurrió en ese momento», explica Diego Conesa.