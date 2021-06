Nuevo enfrentamiento entre el Grupo Municipal Popular y el vicealcalde y concejal de Ciudadanos Mario Gómez. El edil del Grupo Municipal Popular Eduardo Martínez-Oliva denunció que «la dejadez y la falta de voluntad» del portavoz de Cs «mantiene meses bloqueada la reparación de 68 vehículos de la Policía Local».

«Coches, furgonetas y motos acumulan meses en el taller a la espera del visto bueno del concejal de Ciudadanos, que ejerce una parálisis injustificada sobre vehículos de emergencias que sirven para prestar servicios esenciales».

Martínez-Oliva lamentó que «la inoperancia de Mario Gómez está causando un grave perjuicio al municipio de Murcia porque merma a cuerpos que prestan una labor básica, como es la que brindan los policías, los bomberos, los sanitarios y los voluntarios de Protección Civil».

En la misma línea, el edil del PP puntualizó que «Mario Gómez no solo no trabaja ni ha impulsado ningún proyecto en los dos años que lleva como concejal de Fomento sino que encima se dedica a boicotear y poner trabas y a no aportar solución alguna a las pegas que él mismo pone».

Con su actitud, «el edil de Ciudadanos incumple la moción de Pleno que se aprobó para agilizar las reparaciones de estos vehículos al mismo tiempo que sigue sin aprobar el contrato que centralice su mantenimiento y la adquisición de piezas de repuesto», según los populares.

El propio Mario Gómez, preguntado por esta cuestión, señaló a LA OPINIÓN que «hay unos 31 coches y 25-26 motos» en los que se está «regularizando la situación».

«El pliego de suministro está en revisión por los servicios jurídicos, Intervención y Contratación. Estamos cubriendo las vacantes de mecánicos que tenemos para poder ponernos al día. En seis meses se han hecho unas 700 reparaciones a 4,5 vehículos reparados al día», explicó el concejal naranja a este periódico.

Además, añade que «la ambulancia ha sido reparada en lo que va de año «por lo menos tres veces». Desde la Concejalía que dirige Gómez están comprobando la antigüedad de los vehículos y el kilometraje que tienen.

Asimismo el vicealcalde reconoce que «posiblemente lo que falta es una adecuada planificación de amortización de flota para llevar a cabo su renovación cuando el coste de mantenimiento sea elevado. Eso requiere una correcta política de gestión eficiente del dinero público que hasta la fecha no se hecho y que estamos llevando a cabo».