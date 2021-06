La Región ha celebrado este lunes el Día del Orgullo LGTBI con desavenencias entre la Consejería del ramo y las asociaciones que representan a este colectivo debido a que estos últimos solicitaron cambiar la fecha del primer pleno del Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual para poder asistir y no se modificó la cita.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha organizado este lunes un acto para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que reconoce a nivel mundial el sentimiento de orgullo sobre las identidades y dignidad de las personas por su orientación sexual y de género, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En el acto, la vicepresidenta y consejera Isabel Franco ha leído una parte del manifiesto de apoyo. En el acto también han participado representantes de diversas direcciones generales del Gobierno regional, así como trabajadores de la Consejería y representantes de colectivos y entidades.

Franco ha afirmado que "corresponde a las administraciones públicas velar por los derechos de la comunidad LGTBI, protegiendo el derecho a la intimidad, a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad de expresión y a la igualdad en todos los ámbitos".

Durante toda esta semana se conmemora a nivel mundial la revuelta que se originó en 1969, en Stonewall, como respuesta ante la persecución que sufrían las personas LGTBI en Nueva York. Esa reacción fue el origen que dio lugar a la actual lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

La consejera ha señalado que "a pesar del tiempo transcurrido y los avances en materia legislativa, hay indicios de que la discriminación pública y el discurso de odio contra la comunidad LGBTI se están intensificando en todo el mundo. Algo merece la respuesta firme y decidida por parte de las administraciones públicas y de toda la ciudadanía".

PRIMER PLENO DEL OBSERVATORIO LGTBI

Coincidiendo con esta conmemoración, se celebró el primer pleno del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, al que asistieron representantes de más de 20 entidades de la sociedad regional (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales, sindicatos, patronal, instituciones docentes, representantes de diversas áreas de gestión del Gobierno Regional --como Juventud y Educación--, medios de comunicación y colectivos y asociaciones regionales.

No obstante, cuatro entidades, de las 32 que componen el observatorio, todas ellas representativas del colectivo LGTBI, no asistieron al pleno, algo ante lo que Franco apuntó que "esperamos, muy pronto, contar con ellos para que este observatorio siga avanzando y se cuente con todos y todas. Tenemos la mano tendida, y así seguirá siendo en favor de una causa que lo merece".

Estas organizaciones pidieron a la Consejería cambiar la hora del pleno, debido a que muchos de sus representantes trabajan en ese horario. Sin embargo, la Consejería no movió la cita.

Una de estas organizaciones, Asfagalem, la Asociación de familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia, ha criticado duramente que "más allá de las letras de la fachada, la consejera Isabel Franco no ha hecho nada por el colectivo LGTBI. Solo parasitar nuestra lucha para sacarle rendimiento político". También han recordado a Franco que no se puede luchar en favor de los derechos de este colectivo "cuando se gobierna con una consejera de ultraderecha que no reconoce nuestros matrimonios ni familias y que quiere implantar el veto parental".

Este Observatorio Regional, impulsado por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, es un órgano de consulta, diálogo y apoyo que se reunirá, como mínimo, una vez al semestre y en el que se tratará de diagnosticar y evaluar cuál es la situación de la comunidad LGTBI en la Región, para poder seguir poniendo en práctica políticas que impulsen y favorezcan la igualdad real y efectiva y apostar por la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

La puesta en marcha del observatorio con este primer pleno da cumplimiento a uno de los artículos de la Ley 8 /2016 de Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgeìnero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Región de Murcia.