Cuando uno tiene delante a Maite Irles Luna, 23 años, técnico en una farmacia del centro de Murcia, comprende al instante por qué el jurado la ha elegido como Reina de la Huerta de Murcia. Su aplomo, su elegancia y su amor por Murcia se expresa en cada gesto y en cada palabra que dice.

Llega el momento cumbre de la gala, y el alcalde de Murcia pronuncia su nombre.

Todavía sigo sin creérmelo, es un sueño, casi no he podido dormir por los nervios acumulados de una noche que habíamos estado esperando casi año y medio. Las compañeras que tenía al lado se emocionaron más que yo, de repente vi que saltaron y que me pedían que saliese, pero yo no había escuchado mi nombre.

¿Se lo esperaba?

No me lo esperaba, claro que la familia y los amigos querían que saliera yo, pero no, cuando dijeron mi nombre pensé que no podía ser verdad, no sé, no se estaba hablando tanto de mí en los días previos. Estamos todos, mi familia, mis amigos, un poco en shock.

Una larga y difícil espera.

La verdad es que hubo momentos malos, hemos sufrido. El estado de alarma se decretó justo antes de que tuviera lugar la elección. Estuve trabajando y haciendo todo lo posible para llevar los medicamentos a las personas mayores de alrededor; los primeros días fueron una locura.

Después llegué a pensar que íbamos a ser las candidatas eternas; sólo escuchábamos hablar de cancelaciones, fechas que luego se retrasaban por la pandemia, pero lo bueno es que la Federación nos estuvo apoyando desde el primer momento, preguntándonos cómo estábamos, realizando videollamadas y gracias a eso la ilusión se mantuvo viva y se hizo más ameno.

¿Y partir de ahora qué?, ¿qué significa ser Reina de la Huerta?

Es representar a la Región, a la huerta murciana, sus costumbres, sus tradiciones, su historia, sus vestimentas, explicar qué es ser un huertano de pura cepa. De momento sabemos poco, tenemos la agenda de junio y todo lo demás llegará por sorpresa, pero sí que contactaremos con otras fiestas populares como las Fallas.

Supongo que se trata de exportar el espíritu huertano…

Claro, nuestra esencia, nuestra historia... Esto hay que vivirlo porque forma parte de todos los murcianos. Es algo que no debe perderse. Cuando estás dentro de una peña es cuando ves de verdad lo bonito que puede llegar a ser lucir los trajes o degustar nuestra variada y rica gastronomía en las barracas. Se trata de conectar con tus raíces.

Pudo hablar con la anterior Reina, ¿le dijo algo?

Antes de colocarme la banda, me dio la enhorabuena y me dijo que contara con ella para que lo hiciese falta, que ella estaba allí para ayudarme, aconsejarme, y la verdad es que lo agradecí mucho, la sentí muy cercana, muy amable, y me dio tranquilidad. Que después de tanto tiempo (ha sido el reinado más largo de la historia huertana), siga estando ahí y quiera ayudarme dice mucho de ella.

¿Cómo convencería a un turista para que viniese a Murcia?

El clima que tenemos se vende solo, tenemos playas maravillosas, y si no le gusta las playas, tenemos nuestros montes para dar un paseo un domingo, que se está muy bien, o puede visitar nuestro rico patrimonio, nuestros monumentos, el Casino, la Catedral, Monteagudo, el Santuario de la Fuensanta… ¡Aquí no se aburre uno!

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a nuestros lectores?

Va ser un año diferente, un reinado nuevo. Me marco como objetivos que esto llegue a más gente joven, que conozcan y disfruten nuestro folclore, porque es precioso y hasta que no estás dentro no eres consciente de todo lo que puede ofrecerte. Es una cultura que te llama, y una vez que lo pruebas, no puedes dejarlo de lado.