La Reina Infantil de la Huerta 2021 se llama Ángela Moreno, tiene 10 años, vive en Algezares y estudia 4º de Primaria en el Colegio Cristo Crucificado Villa Pilar de Santo Ángel. Cuando el concejal de Cultura, Pedro J. García Rex, desveló anoche durante la gala de coronación que había sido escogida como Reina de la Huerta, la pequeña ‘huertanica’ no pudo reprimir las lágrimas.

Se considera una niña «divertida y estudiosa», que le gusta jugar con los amigos a la comba y con Roblox (una plataforma de videojuegos online donde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales).

Pertenece «desde que nací» a la peña ‘Los Güertanos’. Asegura que anoche, tras su elección como reina, pudo dormir sin problemas pero que esta mañana se ha levantado «supernerviosa»... No es de extrañar, le esperaba su primer día como reina, una jornada plagada de entrevistas en los medios de comunicación de la Región.

Es probable que nunca olvide el instante en el que el edil de Cultura dijo su nombre. «Lo viví con mucha emoción, con mucha alegría. No me lo esperaba. Mis amigas me dijeron 'felicidades', 'enhorabuena' y que me lo pasara muy bien a partir de ahora», señala Ángela que ya espera con ansia representar a Murcia y acudir a «muchos eventos; vamos a ayudar a la gente de fuera a que conozca mejor Murcia, y vamos a ir de viaje, a las Fallas...».

Cuando se le pide que destaque algún lugar o evento de Murcia, la pequeña huertana se decanta por la Fuensanta, la Catedral, o el Bando de la Huerta. «Me gustaría llevar a todos esos sitios a los turistas», señala.

Tiene muy claro lo que más disfruta de su peña huertana: la barraca y bailar. Cuando no está allí, y la pandemia lo permite, le gusta jugar con sus primos, estar con sus abuelos, y también «ir al cole». Asegura que durante los peores días de las pandemia se sintió «un poco triste, porque mis primos viven en Sevilla y no podían venir por el coronavirus.»

Si tuviera que convencer a otro niño para que formara parte de su peña le diría que «se apuntara porque es muy divertido, ya que bailas, juegas con tus amigos, haces amigos nuevos, vas y ayudas en la barraca, y se hacen muchos eventos».