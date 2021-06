El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha sido vacunado contra la covid-19 la mañana de este sábado en Lorca, según lo ha anunciado él mismo en sus redes sociales.

Ha recibido la primera dosis de la fórmula contra el coronavirus junto a otros murcianos de su franja de edad, de entre 35 y 39 años (él tiene 37). Tras recibir el pinchazo, ha esperado junto al resto de vacunados los quince minutos de rigor hasta comprobar que no sufría efectos adversos.

"El proceso de vacunación avanza a buen ritmo en la Región de Murcia", ha afirmado, al tiempo que agradecía "a todos los profesionales sanitarios el inmenso trabajo desde el inicio de la pandemia".

Y es que, en la Región de Murcia, se han puesto cerca de 1,2 millones de dosis de la vacuna y cerca de 500.000 personas ya cuentan con la pauta completa, "es la luz al final del túnel", ha dicho López Miras.

A pesar de ello, ha apelado a la responsabilidad de los murcianos, en el primer día en el que la mascarilla deja de ser obligatoria en espacios abiertos, pero todo ello no puede hacer "que no sigamos teniendo la prudencia y la responsabilidad de saber que aún no hemos superado la pandemia".