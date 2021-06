No dejes que este verano sea uno más, haz que sea el verano de tu vida. Lo mejor es que no hace falta que te vayas lejos para conseguirlo. En la Región de Murcia lo tienes todo a tu disposición para vivir momentos inolvidables: dos mares, infinidad de playas, dos reservas marinas protegidas, 1.001 sabores, cultura, naturaleza, festivales… y el sol, que no faltará a ninguno de tus planes.

¿Qué mar quieres hoy? Aquí tenemos dos. Puedes elegir entre el Mar Menor y el Mediterráneo, y cuatro zonas de costa: Mar Menor, La Manga, Águilas y Mazarrón. Encuentra una playa que se adapte a todas tus exigencias, juega con las olas, piérdete en calas escondidas, pasea por playas vírgenes y descubre la perfecta unión entre costa y naturaleza.

Un avistamiento de cetáceos en Mazarrón, un paseo a caballo por el Parque Regional de Calblanque, una visita guiada en el Faro de Cabo de Palos, una ruta en bicicleta por el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar… ¿Qué te apetece?

Si lo prefieres, puedes atreverte con los deportes náuticos. El Mar Menor, además de ser la laguna salada más grande de Europa, es un auténtico paraíso para practicarlos todos. Vela, kitesurf, paddle surf, piragüismo… Si estás en el interior, también puedes activarte. Practica rafting en el Cañón de Almadenes y descubre uno de los espacios más singulares de la Región de Murcia.

Hasta las profundidades

Conquista el fondo marino. Tienes dos reservas marinas protegidas que esperan tu visita: Cabo de Palos - Islas Hormigas y Cabo tiñoso, zonas de ensueño como Águilas y Mazarrón y la mayor concentración de pecios históricos del Mediterráneo. Por algo este está considerado como uno de los mejores destinos de Europa para la práctica de buceo. Solo tienes que sumergirte para descubrir una increíble biodiversidad marina que no te dejará indiferente y praderas de posidonia llenas de vida.

1.001 sabores para vovlerte 'foodie'

Degusta uno a uno los 1.001 sabores de nuestra gastronomía, los que han hecho que nuestra Región sea la Capital Española de la Gastronomía 2021. Prueba y repite bocados tan deliciosos como la marinera, el arroz caldero o la gamba roja de Águilas. Para el postre, nada como un tradicional paparajote que podrás acompañar de un café con historia, nuestro café asiático. ¿Sabías que esta bebida está inspirada en la que tomaban los marinos que llegaban desde Asia al Puerto de Cartagena?

Un plan muy recomendable para los amantes de la cultura y de la gastronomía a partes iguales, es disfrutar de una cena privada en el Castillo de Lorca, la Fortaleza del Sol, para vivir una velada inolvidable.

Estés donde estés, en nuestra Región siempre encontrarás razones por las que brindar. Hazlo con vinos blancos, tintos y rosados ricos en matices de tres denominaciones de origen: Bullas, Jumilla y Yecla. Cada una de estas localidades posee además una ruta del vino certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). Enófilos, este también es vuestro lugar. No perdáis la oportunidad de visitar bodegas, asistir a catas de vino y pasear entre viñedos.