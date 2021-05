«Hoy es un día que quedará grabado en la historia política de nuestra Comunidad Autónoma», dijo Miguel Sánchez, entonces portavoz de Cs, tras aprobarse la reforma de la Ley Electoral en julio de 2015. La Comunidad pasaba de estar dividida en cinco circunscripciones electorales a una sola y se rebaja del 5 al 3% el umbral de votos necesarios para conseguir representatividad.

Aunque el documento legal lo presentó Ciudadanos en la Cámara, fue consensuado entre esta formación, Podemos y el PSOE.

Seis años después, el Grupo Parlamentario Cs está roto y varios de sus exdiputados forman parte del Gobierno regional tras romper con su partido al no apoyar la moción de censura. No obstante, fuentes del Gobierno regional aseguran que estas personas no han formado parte de las conversaciones sobre la reforma de la Ley Electoral y que les han mantenido al margen.

Es más, los expulsados de la formación naranja recuerdan que formar parte del Ejecutivo actual de Fernando López Miras en ningún caso implica «dar carta blanca» al Partido Popular para que haga y deshaga a su antojo.

El presidente de la Comunidad tiene aún pendiente aprobar la Ley del Presidente para poder presentarse como candidato en las elecciones autonómicas de 2023.