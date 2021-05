No hay delito. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha archivado las diligencias de investigación contra la exalcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, y el concejal del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, por vacunarse contra el coronavirus fuera de lo establecido en el protocolo de vacunación elaborado por el Ministerio de Sanidad tras la llegada a España de las primeras dosis de los fármacos Pfizer. El fiscal jefe José Luis Díaz Manzanera también concluyó que tanto el exconsejero de Salud, Manuel Villegas, como el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, no cometieron ningún delito al saltarse la cola establecida para la prioridad en la campaña de inmunización al no ser el protocolo una norma jurídica vinculante.

El fiscal entiende que el edil de Murcia sí estaba incluido en el grupo prioritario de vacunación de “personal de primera línea en el ámbito sanitario”, ya que quienes iban a participar en la campaña de vacunación debían ser inmunizados. "El concejal del ayuntamiento de Murcia sí parece estar incluido en este grupo atendiendo a las circunstancias concretas que concurrieron en él según la documentación aportada por el ayuntamiento de Murcia a esta Fiscalía".

En el caso de la exalcaldesa de Molina, el fiscal argumenta que las instrucciones que se siguieron el día de los hechos, cuando Clavero recibió la primera dosis, es que se inmunizara a personas de alto riesgo ya que sobraron varias dosis tras las vacunaciones que se realizaron al personal sanitario tanto en el centro de salud Antonio García y el consultorio médico de La Alcayna. "Las instrucciones eran que esos sobrantes los debían de suministrar a personas de alto riesgo (personas mayores o enfermas) que fuesen localizadas en ese momento, y en ese contexto de urgencia se localizó a través de los profesionales que trabajaban en el centro de salud a tres personas que estaban en esa situación, decidiéndose en ese momento por la enfermera responsable del centro el suministrar la cuarta dosis sobrante de la vacuna a la Sra. Clavero, al encontrarse allí y tratarse de una enferma oncológica que podría considerarse de alto riesgo".

El fiscal sí percibe una serie de irregularidades en la actuación que llevó a cabo el doctor Emilio Macanás, coordinador del centro de salud Antonio García y pareja sentimental de la excalcaldesa, "pero que deben ser depuradas en la vía administrativa al no reunir los elementos de un delito". El coordinador fue quien propuso la vacunación de Clavero al ser una paciente oncológica que en ese momento recibía tratamiento médico. El fiscal señala que la interpretación que realizó el médico sobre el protocolo de vacunación fue "incorrecta".