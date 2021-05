El alcalde de Mazarrón Gaspar Miras, no pone en duda las cifras del INE, aunque no está seguro de que reflejen fielmente la situación económica de los vecinos. Apunta que el puesto decimoquinto entre los más pobres en el que aparece Mazarrón puede deberse a «la inestabilidad en el empleo que generan la agricultura y el turismo». Recuerda que se trata de actividades temporales, que en el caso del turismo solo dan trabajo «tres meses al año», lo que obliga a la población a vivir el resto del tiempo «de trabajos esporádicos y ayudas» y se traduce también en pensiones bajas. Aludió igualmente al elevado peso de la economía sumergida en la Región y en su municipio.

Aunque reconoce que parte de la población puede encontrarse en «ámbitos de vulnerabilidad», no cree que la situación de la mayor parte de los vecinos se ajuste al retrato del INE. «La economía no oficial hace que se dé una imagen de vivir bien» que, a su juicio, no se corresponde con las estadísticas