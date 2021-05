«Lleva en España más de veinte años, tiene trabajo conforme a su vida laboral desde más de diez, los delitos a los que se refiere el juez no son de sangre ni afectan a víctimas o bienes que merecen una protección especial, y a eso se une la connotación sexual de mi cliente, que es homosexual, lo que evidencia que, al devolverlo a Mali, donde nunca ha regresado desde que entró en España hace veinte años, no se han tenido en cuenta las circunstancias personales, para neutralizar esa expulsión y haber valorado la misma con criterios objetivos, y no subjetivos».

Así se expresaba la defensa del extranjero cuyo expediente de expulsión del país tramitó la Delegación del Gobierno en Murcia, tras ser condenado este hombre por conducir sin permiso y por un delito de falsedad en documento oficial. Aunque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Murcia dictó una sentencia en la que se mostraba favorable a esta expulsión, la defensa del maliense recurrió a la Audiencia Provincial, que ha estimado su recurso y frenado la expulsión. El hombre fue condenado a trece meses de prisión: el mínimo previsto para el delito que cometió no excede del año (son seis meses), por lo que no puede aplicarse la medida de expulsión, apostilla el tribunal en su resolución.

El Código Penal vigente en Mali aún castiga, en pleno siglo XXI, los denominados «actos de indecencia pública» con sanciones económicas y hasta cárcel. En esta consideración entran las personas LGTBI que participen de muestras de afecto en público.