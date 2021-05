La Consejería de Salud anima ahora a los mayores de 70 años de Murcia y Lorca que no hayan recibido ninguna dosis a que acudan aunque no tengan cita previa. Para recibir la vacuna, la Consejería recuerda que han de llevar su DNI y la tarjeta sanitaria. Además, ha habilitado distintos horarios en función de la franja de edad para que acudan por turnos.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, pedía el pasado jueves no hacer caso a los bulos que animaban a ir a vacunarse sin cita previa, ya que, como explicó, no era el protocolo que se estaba siguiendo y con ello solo se entorpecería el proceso. Ahora, desde Salud informan de que se llevará a cabo una campaña de recaptación para administrar la vacuna a quienes no quisieron ponérsela en un primer momento o a quienes por errores técnicos no han sido llamados.

De este modo pretende cerrar la inmunización de esta franja de edad lo antes posible.

Precisamente hoy Salud va a vacunar en el estadio Nueva Condomina de Murcia a personas nacidas entre 1941 y 1946 (De 75 a 79 años) de 9.00 a 19.00 horas, mientras que en el centro de salud de San Andrés se inmunizará a 600 personas de riesgo. Mañana está prevista también la vacunación en el estadio murciano de aquellas personas de entre 70 a 74 años en el mismo horario. También se vacunará en las instalaciones municipales del Jarín del Salitre de Murcia a 700 mayores de 80 años para la segunda dosis. En Lorca se abrirá de nuevo el pabellón Felipe VI de nueve de la mañana a dos de la tarde a las personas nacidas entre 1942 y 1951 (de 70 a 79 años).

Más de 100.000 dosis

La Región de Murcia prevé recibir más de 100.000 dosis de Pfizer y Moderna en las cuatro próximas semanas, según hizo saber ayer el portavoz técnico del Comité de Seguimiento de Covid-19, Jaime Pérez, en declaraciones a Onda Regional.

Recordó que, hasta este miércoles, la Consejería de Salud no tenía previsión de llegada de dosis más allá de la semana que viene». «Afortunadamente esta semana nos han llegado previsión de llegada de dosis de Pfizer y de Moderna, y estas son aproximadamente más de 50.000 entre las dos farmacéuticas durante las dos próximas semanas, que subirían a más de 60.000 durante las dos semanas siguientes», según Pérez.