¿Qué funciones desempeña el Colegio de Odontólogos?

En el Colegio de Odontólogos velamos por la salud de la población. ¿Cómo se canaliza esto? Pues velando por el buen desarrollo de la profesión y por los profesionales, así se procura una calidad asistencial óptima que redunda en un mejor bienestar para los pacientes, una mejor salud individual y comunitaria.

¿Qué proyectos ha llevado recientemente a cabo? ¿Cuáles planea llevar a cabo en el futuro?

Llevábamos entre manos un ambicioso plan de medicina preventiva respecto a la salud bucodental de los escolares murcianos. Un proyecto pionero en España, para aunar esfuerzos sanitarios con la implicación de Educación, pero la irrupción de la pandemia ha cambiado las condiciones en los centros escolares, poco a poco, cuando se vaya volviendo a cierta normalidad retomaremos el impulso con los nuevos responsables de la Consejería.

¿Cree que esta especialidad está suficientemente reconocida actualmente entre la sociedad? ¿Y dentro de la propia Medicina?

Mi impresión en ese sentido es positiva. Cada vez la gente da más importancia a la función del aparato estomatognático y a la estética bucofacial. Además, se van comprendiendo las implicaciones que tienen los problemas bucodentales en la salud general. No olvidemos relaciones directas y científicamente demostradas entre salud de encías e infarto de miocardio, por poner uno de tantos ejemplos.

En cuanto a la formación en Odontología, ¿podría hacer una radiografía de la situación en la Región de Murcia?

Los odontólogos murcianos hacen un esfuerzo en seguir formándose de forma continuada similar al resto de compañeros de España, y la odontología española es de las mejores del mundo en cuanto a su nivel técnico y científico. Esto no es una frase hecha o falsa vanidad, es una realidad. Hasta los últimos congresos internacionales que se pudieron realizar (antes de la pandemia) eran los españoles los que copaban los carteles de conferenciantes en la mayoría de áreas de esta especialidad. No hay un tratamiento que se realice en Boston o en Baviera y que no se pueda realizar en la Región de Murcia.

¿Cómo han afrontado los odontólogos las circunstancias de la pandemia?

Desde que estalló la pandemia las clínicas dentales han mostrado estar a la altura en cuanto a protección de los pacientes. Las medidas de asepsia, esterilización y desinfección que ya se venían tomando en las consultas contra otros virus ‘clásicos’ se mostraron como válidas, incluso algunas protecciones mostraron el camino a actitudes que se han venido adoptando.

«Políticas útiles y valientes» En cuanto a perspectivas de futuro, el presidente del Colegio de Odontólogos de la Región, Pedro Caballero, ve necesarias «políticas útiles y valientes en planificación universitaria. Una sociedad tiene que proporcionarse los titulados que necesita, no se puede conducir a los chavales a sueños frustrados». Caballero critica que «vivimos desde hace años en una plétora profesional. Ese exceso de dentistas, que a priori podía parecer positivo para una sociedad, al final se traduce en condiciones de trabajo deficientes, la aparición de reglas de juego mercantilistas, rebajas imposibles, caída de la calidad, marketing salvaje, etc.», concluye.

