Arturo Andreu, actual decano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región y vicedecano durante ocho años en la Junta de Gobierno presidida por Juan Antonio de Heras, nació en la pedanía murciana de Alquerías. Graduado en Ciencias de la Información en la Escuela Oficial de Periodismo y en la Universidad Complutense, fue el fundador y primer director de Radio 80 en Murcia, director de la revista de economía La Voz de la Empresa, redactor de La Verdad y director de Comunicación de El Corte Inglés para Murcia, Alicante y Albacete durante veinticuatro años.

¿Cómo valora el papel que juegan los periodistas con respecto a la pandemia? ¿Ha habido excesos?

Puede que alguien piense que los medios de comunicación se han excedido en la información que vienen ofreciendo desde hace ya un año sobre la pandemia. Es posible que en algunos casos haya podido ser así, o se haya dado información sin suficiente contraste, o se haya ofrecido más espacio del que merecen a algunos colectivos cuyos mensajes no benefician al conjunto de la población, como los negacionistas o los antivacunas, por poner dos ejemplos. A nivel regional, sin embargo, yo no conozco casos que hayan ido contra las normas de la deontología periodística. Creo que, en general, se ha hecho un buen trabajo. Lo que sucede es que la población está fatigada por el sufrimiento desde hace ya un año y puede pensar que los periodistas damos más información de la necesaria. Pero es su deber darla y, si se presenta el caso, denunciar aquellas situaciones de abuso o privilegio que sean injustas.

Un estudio calculó que el 70 por ciento de los periodistas que cubren la crisis sanitaria sufre angustia psicológica. ¿Preocupa al Colegio la salud mental de estos profesionales?

Se habla del agotamiento de los sanitarios, que es verdad, pero casi nadie, ni siquiera los medios, hablan de los periodistas que llevan también un año en situación permanente de riesgo en primera línea, en contacto diario con personas y situaciones que pueden transmitirles el virus. Los periodistas amamos nuestra profesión y no miramos los riesgos cuando se trata de obtener una buena información, pero si ese esfuerzo es permanente y dura mucho tiempo, algunos pueden sufrir las consecuencias psicológicas del estrés.

Por eso, el Colegio ofreció a finales de abril de 2020 la asistencia profesional de la Asociación MDR, constituida por un grupo de psicólogos y médicos expertos en tratamiento de trauma, con un programa (gratuito y completamente confidencial) orientado a profesionales de primera línea y a afectados graves por la covid-19. Dicha asociación tiene sucursal en Murcia y la oferta sigue en pie. A

hora que tengo ocasión lo voy a decir: los periodistas son un claro grupo de riesgo y creo que deberían ser tenidos en cuenta por el Gobierno de España y los responsables regionales de salud para incluirles en los programas de vacunación lo antes posible.

Todos los indicadores laborales, según la APM, han empeorado: retribución, independencia, desempleo, carga de trabajo, falsos autónomos.

La profesión periodística es una de las que más vienen sufriendo desde la crisis económica de 2008, tendencia que la covid ha acelerado. En aquel año éramos unos 22.000 periodistas con trabajo en España. Hoy no llegan ni a la mitad y, a veces, con contratos precarios, bajos sueldos y figuras como los falsos autónomos. Así no es fácil hacer un buen periodismo.

¿Para cuándo la futura regulación del sector?

En cuento a la regulación del sector... No soy muy optimista, porque es algo que en el fondo no interesa ni a empresas, ni a partidos políticos, ni a organizaciones sindicales, ni a otros grupos de presión. Siempre es más fácil influir y condicionar (hay muchas formas de hacerlo) a una profesión desorganizada que a otra con una organización racional que la haga consciente de su capacidad de actuación frente a esos grupos, con los que los periodistas tienen que trabajar. De ahí el empeño de la Red de Colegios de Periodistas de España en sacar adelante, en las Cortes españolas, el Consejo General de Colegios como institución de derecho público que nos dé fortaleza y nos permita ordenar la profesión. No soy muy optimista pero tampoco tiro la toalla.

¿Qué objetivos específicos se ha marcado el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia para este año 2021?

Entre otros muchos, continuar la consolidación económica del Colegio Oficial de Periodistas, optimizar la prestación de servicios que sean útiles a nuestros colegiados y la defensa de la profesión ante agresiones, insultos y discriminaciones, como por desgracia ha sucedido en bastantes ocasiones durante 2020. Además, seguiremos la labor cultural iniciada a través de la Fundación Asociación de la Prensa y seguiremos impulsando en las empresas la implantación de una política de comunicación que cuente con periodistas colegiados. Para ello, contamos con el Sello de Comunicación Responsable, que garantiza que las prácticas de comunicación se ajustan al Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Ya son más de medio millar las empresas que cuentan con el Sello.