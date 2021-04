En la Región de Murcia, solo 1 de cada 4 procedimientos termina en guardia y custodia compartida, según datos aportados por el letrado Ignacio Herranz, coordinador y abogado de la Asociación de Padres de Familia Separados de Murcia, que también compareció ayer ante la Comisión de Asuntos Generales, Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional, ante la iniciativa legislativa ante el Congreso de modificación del código civil para el establecimiento de custodia compartida como régimen de guarda y custodia de menores de aplicación preferente.

«En comunidades autónomas, como Cataluña, que tienen una ley específica de custodia compartida preferente, nos encontramos que el porcentaje de custodias compartidas en 2019 es del 54,44%, frente al 26% de Murcia», aseguró Herranz, que manifestó que es necesario realizar un cambio legislativo a nivel nacional, ya que «en Cataluña, por ejemplo, tienen muchas más posibilidades de mantener ese equilibrio y contacto con ambos progenitores».

«Si en 2013 en Murcia estábamos en un 7%, que ahora estemos en un 26% es un buen dato, pero no es suficiente. Estamos a años luz de lo que nuestros hijos e hijas necesitan en un caso de ruptura», afirmó Herranz.

Por otra parte, en las comunidades que tienen legislado el modelo de custodia compartida como sistema preferente se ha demostrado que existe un índice menor de controversia y sufrimiento en los niños de padres separados. Así lo afirmó Yobana Carril, abogada en derecho de familia, custodia compartida y violencia de género, que también participó en esta comisión.

«Desde el punto de vista psicológico, se evita a los niños el sentimiento de pérdida de uno de los progenitores y se evita también que estos niños mantengan un modelo de familia que ya debería estar pasado y que no se corresponde con el modelo actual, en el que la madre cuida de los niños y el padre provee», aseguró la letrada. «La custodia compartida no puede ser excepcional porque además provoca en las mujeres una sensación casi de culpa. Si no solicitamos la custodia total para nosotras es como si estuviéramos haciendo algo mal», afirmó.

Carril reivindicó que la custodia compartida «no va de adultos, va de niños» y que «detrás de las normas hay vidas y una responsabilidad social que no se debe obviar».