El reciente anuncio de la Consejería de Fomento de que restablecerá la normalidad en todas las líneas de autobús a partir del próximo viernes 30 de abril, entre ellas las 14 líneas de pedanías del municipio de Murcia, no ha frenado las movilizaciones de los vecinos de la Costera Sur. Los vecinos de estas pedanías, más de un centenar, se han movilizado esta mañana por la recuperación de la frecuencia horaria de los autobuses y por la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores de la concesionaria LAT. La protesta, convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte Público, cristalizó en dos marchas desde Los Garres y desde Santo Ángel que confluyeron en el parque de la Rosaleda en Algezares sobre las 12.00 horas de hoy.

“Ese anuncio de la Comunidad también se hizo en junio de 2020”, señala la portavoz de la plataforma, Liliana Mellado, que explica que “un año después, la situación sigue exactamente igual; las pedanías seguimos abandonadas, los vecinos sin autobuses y los trabajadores de LAT siguen en ERTE por lo que nosotros seguiremos trabajando desde la plataforma hasta que tengamos un transporte digno en el municipio; más que promesas, a mí lo que me gustan son los hechos, hasta que no vea que hay un autobús y que me puedo ir a la Arrixaca sin tener que tardar tres horas no pararemos”. En cualquier caso, Mellado indica que, de ejecutarse este anuncio, “volveríamos al escenario anterior al estado de alarma que ya era una situación precaria en el transporte”.

Liliana es una usuaria del transporte público y vecina de Rincón de Seca. “No tenemos autobuses los fines de semana ni los festivos, se han alargado los intervalos de las expediciones: antes era una hora y ahora son 70 minutos; lo que teníamos antes del estado de alarma no era precisamente un transporte de calidad”.

Otro portavoz de la plataforma, Francisco Ruipérez, destalla que quieren, en todo caso, volver a los servicios que existían antes de 2012, momento en el que se redujeron los servicios. “Los estudiantes de institutos, de la Escuela de Idiomas, de escuelas superiores estaban equiparados a los universitarios, pero en 2012 dejó de ser así, y un muchacho que vive aquí, pero estudia Arte en el Saavedra Fajardo le sale el transporte caro y con muy malas combinaciones, los festivos pasan cada dos horas y eso no se ajusta a las necesidades de nadie”, explica Ruipérez. La movilización, según los convocantes, no sólo se centra en el "derecho a la movilidad", sino esos otros derechos que dependen del anterior como el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad o al ocio... "Algo que afecta al 61,8 por ciento de la población del municipio", aseguran.

Ante la reunión que mantendrán el lunes con la nueva concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia, Liliana Mellado explica que quieren “conocer el planteamiento del nuevo equipo de Gobierno; no sabemos qué van a hacer, entendemos que llevan poco tiempo, pero queremos saber qué soluciones proponen al transporte”. La Plataforma recuerda que el Ayuntamiento de Murcia debería haber asumido las competencias de las líneas de las pedanías el 3 de diciembre de 2019 por ley, “y lo sabían años antes, se les ha dado una prórroga que termina ahora, el 3 de diciembre de 2021”, detalla Mellado que se pregunta “qué va a pasar, cómo será ese plan de movilidad municipal".

Sobre el anterior Ejecutivo local, conformado por PP y Cs, la portavoz de la plataforma sostiene que siempre han considerado una línea como la que une Algezares y Murcia como interurbana, como la que hay, por ejemplo, entre Molina de Segura y la capital. “Ellos se querían desentender de esa línea. Vamos a ver ahora cómo lo plantea el nuevo Ejecutivo; nosotros tenemos una posición clara”. Con respecto a la Consejería, la plataforma ha intentado mantener contacto, pero hasta el momento ha sido imposible.

La Plataforma en Defensa de un Transporte Público también ha hecho suyas las reivindicaciones de los trabajadores de LAT. “Todo nuestro apoyo a estos trabajadores que siguen en ERTE, con una empresa en una situación muy complicada, y que sufren porque no tienen claro cuál será su futuro”, dice Liliana. Los trabajadores de la empresa de autobuses también viven con incertidumbre el nuevo mapa de movilidad dibujado por la Comunidad que ha definido hasta 10 concesiones en el territorio autonómico.